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***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

12.04.2022 13:10
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

31 Mart 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda şirket Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin, 12 Nisan 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında yaptıkları görev taksimi sonucunda
Komitelerde görev yapmak üzere :
a)     Denetimden Sorumlu Komite
-          Sn. Güler Aras - Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
-          Sn. Murat Bahadır Teker - Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
b)    Kurumsal Yönetim Komitesi
-          Sn. Güler Aras - Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
-          Sn. Murat Bahadır Teker -  Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
-          Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz - Üye (Yönetim Kurulu Üyesi)
c)     Riskin Erken Saptanması Komitesi
-          Sn. Murat Bahadır Teker – Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
-          Sn. Güler Aras – Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
-          Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz – Üye (Yönetim Kurulu Üyesi)
                                  
seçilmelerine  (Kurumsal Yönetim Komitesi aynı zamanda Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komiteleri görevlerini de yerine getirecektir.) oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019554


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