***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30 Mart 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda şirket Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin 12 Nisan 2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar sonucunda Şirket Komitelerinde görev yapmak üzere : a) Denetimden Sorumlu Komite - Sn. Güler Aras - Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) - Sn. Murat Bahadır Teker - Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) b) Kurumsal Yönetim Komitesi - Sn. Güler Aras - Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) - Sn. Murat Bahadır Teker - Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) - Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz - Üye (Yönetim Kurulu Üyesi) - Sn. Mustafa Sabri Doğrusoy - Üye (Yönetim Kurulu Danışmanı) - Sn. Nazlı Yılmaz - Üye (Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı) c) Riskin Erken Saptanması Komitesi - Sn. Murat Bahadır Teker – Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) - Sn. Güler Aras – Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) - Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz – Üye (Yönetim Kurulu Üyesi) seçilmelerine (Kurumsal Yönetim Komitesi aynı zamanda Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi ile Sürdürüleblirlik Komitesi görevlerini de yerine getirecektir.) oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136699BIST