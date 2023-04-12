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***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

12.04.2023 11:04
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Açıklamalar

30 Mart 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda şirket Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin 12 Nisan 2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar sonucunda Şirket Komitelerinde görev yapmak üzere : a)     Denetimden Sorumlu Komite -          Sn. Güler Aras - Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) -          Sn. Murat Bahadır Teker - Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) b)     Kurumsal Yönetim Komitesi -          Sn. Güler Aras - Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) -          Sn. Murat Bahadır Teker - Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) -          Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz - Üye (Yönetim Kurulu Üyesi) -          Sn. Mustafa Sabri Doğrusoy - Üye (Yönetim Kurulu Danışmanı) -          Sn. Nazlı Yılmaz - Üye (Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı) c)     Riskin Erken Saptanması Komitesi -          Sn. Murat Bahadır Teker – Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) -          Sn. Güler Aras – Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) -          Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz – Üye (Yönetim Kurulu Üyesi) seçilmelerine (Kurumsal Yönetim Komitesi aynı zamanda Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi ile Sürdürüleblirlik Komitesi görevlerini de yerine getirecektir.) oy birliği ile karar verilmiştir.  




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136699


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