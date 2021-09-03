***DGGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.09.2021 09:06
***DGGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DGGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Doğuş Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961591
BIST
10:151.476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,22
|Açılış
|: 1.480
|
|Önceki Kapanış
|: 1.479
|
1.482
En Düşük
1.476
10:158,3233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0492
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3000
|
8,3322
En Düşük
8,2680
10:159,8888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0383
|Açılış
|: 9,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8050
|
9,9028
En Düşük
9,8180
10:15485,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,73
|Açılış
|: 485,30
|
|Önceki Kapanış
|: 481,56
|
485,94
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler10:15
|YEOTK
|22,00
|92.576
|% 10,00
|
|EDIP
|3,86
|11.586.710
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,31
|451.386
|% 9,95
|
|EGEPO
|6,65
|8.469.507
|% 9,92
|
|ORCAY
|11,97
|2.295.726
|% 9,92
|
|ISBIR
|98,65
|211.703
|% -9,99
|
|KERVN
|0,56
|321.135
|% -9,68
|
|UFUK
|19,90
|104.435
|% -7,10
|
|GLRYH
|2,43
|1.566.973
|% -5,81
|
|KONTR
|61,10
|29.671.837
|% -4,75
|
|THYAO
|13,06
|230.501.840
|% 1,24
|
|GARAN
|9,86
|111.110.160
|% 0,00
|
|FENER
|36,96
|56.128.505
|% -0,16
|
|KRDMD
|7,74
|53.889.064
|% 0,52
|
|BERA
|11,73
|53.350.571
|% 4,73
|
|THYAO
|13,06
|230.501.840
|% 1,24
|
|ODAS
|1,55
|25.465.140
|% 0,65
|
|YKBNK
|2,62
|34.714.283
|% -0,76
|
|GARAN
|9,86
|111.110.160
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,66
|24.962.438
|% 0,00
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3196
|8,3233
|% 0,59
|
|Euro
|9,8822
|9,8888
|% 0,39
|
|Sterlin
|11,4720
|11,5296
|% 0,50
|
|Frank
|9,0661
|9,1207
|% 0,55
|
|Riyal
|2,2117
|2,2228
|% 0,53
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|3,41
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,73
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|-8,00
|
|Tam
|3.182
|3.262
|-7,32
|
|Yarım
|1.538
|1.578
|-3,54
|
|Çeyrek
|771
|789
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,00
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,05
|
|B. Petrol
|72,91
|72,91
|-0,12
|