***DGHOL* *DGGYO*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DGHOL******DGGYO*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [DGGYO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAna ortağı olduğumuz Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ne ait hisse senetlerinin 32.000.000 adetlik bölümünün Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında tarafımızca 1 yıl içerisinde satışının gerçekleştirileceğini kamuoyunun bilgisine arz ederiz.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926333BIST