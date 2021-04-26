***DGHOL* *DGGYO*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
26.04.2021 20:12
***DGHOL******DGGYO*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [DGGYO]
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
26 Nisan 2021 tarihinde Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 9,11-9,60 TL fiyat aralığından 55.500 adet satış işlemi şirketimiz tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 26 Nisan 2021 tarihi itibariyle %94,0586 olmuştur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
26/04/2021 0 55.500 55.500 312.337.230,221 312.281.730,221 % 94,0753 % 94,0753 % 94,0586 % 94,0586
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931085
BIST
18:051.374
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 28,85
|Açılış
|: 1.344
|
|Önceki Kapanış
|: 1.345
|
1.374
En Düşük
1.344
18:058,2763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0056
|Açılış
|: 8,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,2902
En Düşük
8,2666
18:0510,0265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0183
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,0318
En Düşük
9,9929
18:05474,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -3,98
|Açılış
|: 474,25
|
|Önceki Kapanış
|: 478,27
|
485,04
En Düşük
472,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NUGYO
|12,54
|4.198.967
|% 10,00
|
|ULAS
|4,84
|3.365.652
|% 10,00
|
|TRILC
|40,48
|44.633.974
|% 10,00
|
|KRTEK
|14,08
|18.267.653
|% 10,00
|
|DZGYO
|1,76
|9.632.683
|% 10,00
|
|FENER
|30,32
|58.323.429
|% -9,98
|
|BJKAS
|7,88
|96.854.565
|% -9,94
|
|PEKGY
|1,23
|104.678.187
|% -9,56
|
|GLYHO
|3,63
|71.963.863
|% -7,16
|
|SNPAM
|17,12
|273.882
|% -6,45
|
|EREGL
|19,32
|1.631.736.234
|% 7,39
|
|THYAO
|11,73
|1.107.773.087
|% 4,08
|
|GARAN
|7,14
|1.037.546.711
|% 0,99
|
|GWIND
|5,62
|1.025.725.877
|% 1,08
|
|PETKM
|6,50
|949.475.206
|% 3,34
|
|YKBNK
|2,10
|414.122.138
|% 0,96
|
|GWIND
|5,62
|1.025.725.877
|% 1,08
|
|PETKM
|6,50
|949.475.206
|% 3,34
|
|GARAN
|7,14
|1.037.546.711
|% 0,99
|
|KRDMD
|7,15
|830.167.515
|% 2,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2752
|8,2763
|% 0,07
|
|Euro
|10,0020
|10,0265
|% 0,18
|
|Sterlin
|11,4743
|11,5319
|% -0,93
|
|Frank
|9,0204
|9,0748
|% -1,13
|
|Riyal
|2,2008
|2,2118
|% -1,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-0,19
|
|Altın Gr.
|474
|474
|-4,01
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|-20,00
|
|Tam
|3.108
|3.188
|-15,34
|
|Yarım
|1.502
|1.542
|-7,42
|
|Çeyrek
|753
|771
|-3,71
|
|Gümüş.Ons
|26,18
|26,20
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|-0,01
|
|B. Petrol
|65,22
|65,22
|0,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 91 artarak (% 1.53 ) 1, 187
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INTEM, DZGYO, ORMA, TDGYO, SAYAS, NIBAS, KAPLM, CLEBI, DOGUB, MMCAS
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : FENER, UMPAS, PEKGY, BJKAS
-
17:58
YGYO, AVTUR, FLAP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
SNKRN, PEKGY, ISATR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında