***DGHOL* *DGGYO*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
04.05.2021 19:43
***DGHOL******DGGYO*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [DGGYO]
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
4 Mayıs 2021 tarihinde Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 9,15 TL fiyattan 1.483 adet satış işlemi şirketimiz tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 4 Mayıs 2021 tarihi itibariyle %94,0489 olmuştur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
04/05/2021 0 1.483 1.483 312.251.230,221 312.249.747,221 % 94,0494 % 94,0494 % 94,0489 % 94,0489
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934516
BIST
18:051.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -4,90
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.428
En Düşük
1.411
18:058,3291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0817
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3481
En Düşük
8,2393
18:0510,0169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0615
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0391
En Düşük
9,9291
18:05475,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,21
|Açılış
|: 475,83
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
481,10
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARTN
|61,60
|58.278.760
|% 10,00
|
|DITAS
|15,29
|2.278.439
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,77
|6.781.224
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|1.212.875
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.699.176
|% 10,00
|
|CASA
|144,20
|1.157.066
|% -9,99
|
|VAKFN
|21,30
|14.841.627
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|1.579.897
|% -9,95
|
|AYEN
|8,39
|27.403.784
|% -8,71
|
|PRKME
|5,71
|64.058.258
|% -7,75
|
|EREGL
|19,65
|1.822.127.465
|% 3,64
|
|THYAO
|12,62
|1.317.476.888
|% -2,32
|
|GARAN
|7,27
|1.030.078.375
|% -1,36
|
|KRDMD
|7,63
|966.621.213
|% 3,25
|
|PETKM
|6,88
|863.785.115
|% 1,18
|
|YKBNK
|2,09
|405.648.116
|% -1,42
|
|GARAN
|7,27
|1.030.078.375
|% -1,36
|
|DOHOL
|2,99
|386.742.091
|% 1,01
|
|KRDMD
|7,63
|966.621.213
|% 3,25
|
|PETKM
|6,88
|863.785.115
|% 1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3203
|8,3291
|% 0,99
|
|Euro
|10,0042
|10,0169
|% 0,62
|
|Sterlin
|11,5276
|11,5854
|% 0,77
|
|Frank
|9,0740
|9,1286
|% 0,63
|
|Riyal
|2,2125
|2,2236
|% 0,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-14,33
|
|Altın Gr.
|475
|476
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,39
|26,43
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|7,07
|7,08
|-0,06
|
|B. Petrol
|68,58
|68,58
|1,02
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 28 kaybederek (% -0.22 ) 1, 480
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TRKCM, KRDMD
-
17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TSPOR, KARTN
-
17:59ECZYT
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 43.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 011, 717 adet işlem
-
17:58AYDEM
Yüzde -3.56 oranında düşüşle 8.68 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 912, 066 adet işlem