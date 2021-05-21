***DGHOL* *DGGYO*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
21.05.2021 19:37
***DGHOL******DGGYO*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [DGGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
21 Mayıs 2021 tarihinde Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 10,08-10,29 TL fiyat aralığından 18.845 adet satış işlemi şirketimiz tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 21 Mayıs 2021 tarihi itibariyle %94,0293 olmuştur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
21/05/2021 0 18.845 18.845 312.203.537,221 312.184.692,221 % 94,035 % 94,035 % 94,0293 % 94,0293
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937302
BIST
18:051.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,02
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.462
En Düşük
1.449
18:058,4083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0278
|Açılış
|: 8,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3700
|
8,4104
En Düşük
8,3596
18:0510,2450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0166
|Açılış
|: 10,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1900
|
10,2787
En Düşük
10,2029
18:05507,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,57
|Açılış
|: 507,40
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
508,91
En Düşük
504,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZGYO
|1,87
|26.560.501
|% 10,00
|
|SONME
|38,64
|7.528.535
|% 9,96
|
|VAKFN
|11,94
|288.870.888
|% 9,94
|
|DOKTA
|31,18
|981.470
|% 9,94
|
|MERKO
|6,21
|13.113.128
|% 9,91
|
|ISBTR
|37.150,00
|462.443
|% -9,14
|
|SAYAS
|30,84
|71.360.404
|% -7,39
|
|ISBIR
|8.714,00
|12.905.855
|% -7,30
|
|CASA
|142,00
|1.006.192
|% -6,89
|
|SEKUR
|23,36
|11.996.230
|% -5,73
|
|GARAN
|8,16
|1.074.702.541
|% -0,85
|
|FENER
|31,42
|882.155.755
|% 0,45
|
|KRDMD
|8,03
|858.932.228
|% 0,12
|
|TUPRS
|102,90
|749.343.343
|% 2,69
|
|JANTS
|88,00
|719.009.962
|% 0,17
|
|YKBNK
|2,16
|501.859.334
|% -1,37
|
|EKGYO
|1,96
|406.486.418
|% 0,00
|
|GARAN
|8,16
|1.074.702.541
|% -0,85
|
|GSRAY
|3,49
|375.651.045
|% 1,45
|
|KRDMD
|8,03
|858.932.228
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3991
|8,4083
|% 0,33
|
|Euro
|10,2318
|10,2450
|% -0,16
|
|Sterlin
|11,8575
|11,9169
|% 0,01
|
|Frank
|9,3161
|9,3722
|% 0,16
|
|Riyal
|2,2345
|2,2457
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.878
|0,46
|
|Altın Gr.
|507
|507
|1,43
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|5,00
|
|Tam
|3.325
|3.408
|-0,81
|
|Yarım
|1.607
|1.649
|-0,39
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|27,47
|27,49
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,43
|-0,06
|
|B. Petrol
|66,59
|66,59
|1,48
|