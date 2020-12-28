***DGHOL* *DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
28.12.2020 18:30
***DGHOL******DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler [DGHOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/12/2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
VDF Servis ve Ticaret A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Çatı şirketi Filo, Faktoring ve Sigorta alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin sahibi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
5.100.000
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Tamamlanmıştır.
Edinme Koşulları
Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları
Ödeme 90 gün içerisinde yapılacaktır.
Edinilen Payların Nominal Tutarı
549.882 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
184,7565 TL
Toplam Tutar
101.594.258 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
% 10,782
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
% 48,512
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
% 48,512
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
% 1,429
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
% 1,032
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Önemli bir etkisi bulunmayacaktır.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Doğuş Holding A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Şirketimiz Ana Ortağı
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
28/12/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu baz alınmıştır.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
17.12.2020 - 202010K9789350
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
KPMG Yönetim Danışmanlığı AŞ
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
VDF Servis ve Ticaret A.Ş.'nin toplam şirket değeri 942.258 bin TL olarak tespit edilmiştir.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Almanya'da mukim Volkswagen Financial Servis AG ile şirketimizin ortak kuruluşu olan VDF Servis ve Ticaret AŞ'de yönetsel etkinliğin artırılması ve yeniden yapılandırılması stratejisinin gereği olarak Doğuş Holding AŞ'nin bu şirkette sahip olduğu iştirak paylarının şirketimizce satın alınması ve devir işlemi 28.12.2020 tarihinde imzalanan sözleşme ile tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895253
BIST