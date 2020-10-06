***DGHOL*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Birleşmeye İlişkin Bildirim









***DGHOL*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Birleşmeye İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBirleşme İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi28/08/2020Birleşme YöntemiDevralma Şeklinde Birleşme (Merger through acquisition)Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi31/07/2020Devralınan Şirket / ŞirketlerDoğuş Gayrimenkul Yatırım ve İşletme Anonim ŞirketiBirleşen Şirket / ŞirketlerDoğuş Holding Anonim ŞirketiTescil Tarihi02/10/2020Pay Dağıtım TarihiAçıklamalar%100 iştirakimiz olan Doğuş Gayrimenkul Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi unvanlı şirketin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun birleşme ile ilgili hükümleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18., 19. ve 20. maddeleri hükümleri uyarınca şirketimize devri işlemi 2 Ekim 2020 itibariyle tescil edilmiş bulunmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878801BIST