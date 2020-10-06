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***DGHOL*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Birleşmeye İlişkin Bildirim

06.10.2020 19:02
GÜNCEL HABERLER



***DGHOL*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Birleşmeye İlişkin Bildirim )

İlgili Şirketler []
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Türkçe
Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/08/2020
Birleşme Yöntemi
Devralma Şeklinde Birleşme (Merger through acquisition)
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi
31/07/2020
Devralınan Şirket / Şirketler
Doğuş Gayrimenkul Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi
Birleşen Şirket / Şirketler
Doğuş Holding Anonim Şirketi
Tescil Tarihi
02/10/2020
Pay Dağıtım Tarihi

Açıklamalar

%100 iştirakimiz olan Doğuş Gayrimenkul Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi unvanlı şirketin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun birleşme ile ilgili hükümleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18., 19. ve 20. maddeleri hükümleri uyarınca şirketimize devri işlemi 2 Ekim 2020 itibariyle tescil edilmiş bulunmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878801


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INVEO 31,90 37.531.892 % 10,00  
DNISI 10,56 7.989.869 % 10,00  
YAPRK 85,80 1.796.309 % 10,00  
SRVGY 29,04 12.292.990 % 10,00  
BEYAZ 9,35 13.772.487 % 10,00  
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Riyal 2,0723 2,0826 % 0,41  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.905 1.905 -8,14  
Altın Gr. 478 478 -0,04  
Cumhuriyet 3.164 3.212 14,00  
Tam 3.146 3.226 4,41  
Yarım 1.521 1.560 2,13  
Çeyrek 763 780 1,07  
Gümüş.Ons 23,92 23,96 -0,42  
Gümüş Gr. 6,00 6,01 -0,08  
B. Petrol 42,18 42,18 0,89  
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