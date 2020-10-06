***DGHOL*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Birleşmeye İlişkin Bildirim
06.10.2020 19:02
***DGHOL*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Birleşmeye İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/08/2020
Birleşme Yöntemi
Devralma Şeklinde Birleşme (Merger through acquisition)
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi
31/07/2020
Devralınan Şirket / Şirketler
Doğuş Gayrimenkul Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi
Birleşen Şirket / Şirketler
Doğuş Holding Anonim Şirketi
Tescil Tarihi
02/10/2020
Pay Dağıtım Tarihi
Açıklamalar
%100 iştirakimiz olan Doğuş Gayrimenkul Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi unvanlı şirketin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun birleşme ile ilgili hükümleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18., 19. ve 20. maddeleri hükümleri uyarınca şirketimize devri işlemi 2 Ekim 2020 itibariyle tescil edilmiş bulunmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878801
BIST
18:051.154
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -7,00
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.170
En Düşük
1.154
18:057,7995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0349
|Açılış
|: 7,7770
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,8006
En Düşük
7,7419
18:059,1917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0428
|Açılış
|: 9,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1999
En Düşük
9,1224
18:05477,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,38
|Açılış
|: 477,37
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
480,66
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INVEO
|31,90
|37.531.892
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|7.989.869
|% 10,00
|
|YAPRK
|85,80
|1.796.309
|% 10,00
|
|SRVGY
|29,04
|12.292.990
|% 10,00
|
|BEYAZ
|9,35
|13.772.487
|% 10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.873.774
|% -10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|2.249.314
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|945.446
|% -9,99
|
|KSTUR
|176,90
|931.595
|% -9,97
|
|YONGA
|35,66
|8.847.334
|% -9,95
|
|GARAN
|7,11
|2.170.558.708
|% -0,97
|
|ODAS
|3,27
|1.645.689.046
|% 8,28
|
|SISE
|6,85
|1.342.664.846
|% -2,42
|
|KRDMD
|3,47
|885.523.402
|% -0,86
|
|TURSG
|6,14
|851.717.888
|% 0,99
|
|ODAS
|3,27
|1.645.689.046
|% 8,28
|
|GARAN
|7,11
|2.170.558.708
|% -0,97
|
|ZOREN
|2,66
|703.064.030
|% 1,92
|
|KRDMD
|3,47
|885.523.402
|% -0,86
|
|CEMAS
|1,84
|432.348.740
|% 5,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7950
|7,7995
|% 0,45
|
|Euro
|9,1836
|9,1917
|% 0,47
|
|Sterlin
|10,0623
|10,1128
|% 0,13
|
|Frank
|8,4859
|8,5370
|% 0,41
|
|Riyal
|2,0723
|2,0826
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|-8,14
|
|Altın Gr.
|478
|478
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|3.164
|3.212
|14,00
|
|Tam
|3.146
|3.226
|4,41
|
|Yarım
|1.521
|1.560
|2,13
|
|Çeyrek
|763
|780
|1,07
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,96
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|-0,08
|
|B. Petrol
|42,18
|42,18
|0,89
|