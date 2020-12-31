***DGHOL*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Birleşmeye İlişkin Bildirim









***DGHOL*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Birleşmeye İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBirleşme İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi16/12/2020Birleşme YöntemiDevralma Şeklinde Birleşme (Merger through acquisition)Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi31/10/2020Devralınan Şirket / ŞirketlerD Enerji Yatırım Anonim Şirketi, Darrüşşafaka Doğuş Sportif Yatırımlar ve Ticaret Anonim Şirketi, Doğuş Marina Yatırım Danışmanlığı Anonim Şirketi ve Mobilet Dijital Hizmetler Anonim ŞirketiBirleşen Şirket / ŞirketlerDoğuş Holding Anonim ŞirketiTescil Tarihi31/12/2020Pay Dağıtım TarihiAçıklamalar%100 iştirakimiz olan D Enerji Yatırım Anonim Şirketi, Darrüşşafaka Doğuş Sportif Yatırımlar ve Ticaret Anonim Şirketi, Doğuş Marina Yatırım Danışmanlığı Anonim Şirketi ve Mobilet Dijital Hizmetler Anonim Şirketi unvanlı şirketlerin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun birleşme ile ilgili hükümleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18., 19. ve 20. maddeleri hükümleri uyarınca şirketimize devri işlemi 31 Aralık 2020 itibariyle tescil edilmiş bulunmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896053BIST