***DGHOL*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Birleşmeye İlişkin Bildirim
31.12.2020 15:00
***DGHOL*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Birleşmeye İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
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Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/12/2020
Birleşme Yöntemi
Devralma Şeklinde Birleşme (Merger through acquisition)
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi
31/10/2020
Devralınan Şirket / Şirketler
D Enerji Yatırım Anonim Şirketi, Darrüşşafaka Doğuş Sportif Yatırımlar ve Ticaret Anonim Şirketi, Doğuş Marina Yatırım Danışmanlığı Anonim Şirketi ve Mobilet Dijital Hizmetler Anonim Şirketi
Birleşen Şirket / Şirketler
Doğuş Holding Anonim Şirketi
Tescil Tarihi
31/12/2020
Pay Dağıtım Tarihi
Açıklamalar
%100 iştirakimiz olan D Enerji Yatırım Anonim Şirketi, Darrüşşafaka Doğuş Sportif Yatırımlar ve Ticaret Anonim Şirketi, Doğuş Marina Yatırım Danışmanlığı Anonim Şirketi ve Mobilet Dijital Hizmetler Anonim Şirketi unvanlı şirketlerin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun birleşme ile ilgili hükümleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18., 19. ve 20. maddeleri hükümleri uyarınca şirketimize devri işlemi 31 Aralık 2020 itibariyle tescil edilmiş bulunmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896053
BIST
14:541.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,88
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.472
14:547,4165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0333
|Açılış
|: 7,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4936
En Düşük
7,3424
14:549,1182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0541
|Açılış
|: 9,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0650
|
9,2087
En Düşük
9,0285
14:54453,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 4,30
|Açılış
|: 453,77
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
456,51
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler14:52
|MAALT
|111,10
|41.199.539
|% 10,00
|
|KSTUR
|157,30
|511.594
|% 10,00
|
|PSDTC
|19,71
|21.083.040
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.083.040
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.083.040
|% 9,99
|
|ISATR
|203.315,00
|203.315
|% -10,00
|
|PAMEL
|21,32
|805.330
|% -9,97
|
|BRMEN
|3,46
|884.573
|% -9,90
|
|YAYLA
|4,39
|108.880.215
|% -9,86
|
|SODSN
|26,20
|286.279
|% -9,53
|
|GUBRF
|86,20
|2.376.040.803
|% 2,56
|
|SISE
|7,34
|1.159.498.160
|% 0,82
|
|ARZUM
|24,80
|1.146.935.393
|% -9,29
|
|GARAN
|10,33
|782.785.147
|% -0,39
|
|AFYON
|5,14
|451.612.850
|% 1,98
|
|SISE
|7,34
|1.159.498.160
|% 0,82
|
|ZOREN
|2,84
|425.133.278
|% 5,19
|
|EKGYO
|2,13
|278.900.005
|% -0,93
|
|TSKB
|1,79
|189.195.770
|% -0,56
|
|YKBNK
|3,09
|326.244.547
|% 0,00
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4129
|7,4166
|% 0,45
|
|Euro
|9,0993
|9,1176
|% 0,59
|
|Sterlin
|10,1262
|10,1770
|% 1,02
|
|Frank
|8,4125
|8,4632
|% 0,91
|
|Riyal
|1,9772
|1,9871
|% 0,77
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|1,18
|
|Altın Gr.
|453
|453
|3,45
|
|Cumhuriyet
|3.002
|3.047
|43,00
|
|Tam
|2.992
|3.070
|49,48
|
|Yarım
|1.446
|1.485
|23,94
|
|Çeyrek
|725
|742
|11,96
|
|Gümüş.Ons
|26,49
|26,52
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,02
|
|B. Petrol
|51,22
|51,22
|-0,41
|
Seans Raporu
14:52
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15:08MERKO
Yüzde -3.89 oranında düşüşle 8.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 707, 159 adet işlem
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15:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 86 kaybederek (% -0.30 ) 1, 638
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15:07
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15:05SODSN
Yüzde -9.53 oranında düşüşle 26.20 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 141 adet işlem
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15:02XU100
Endeks 1, 477 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 21 altında . İşlem hacmi 15, 571.00 milyon TL de