***DGHOL*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***DGHOL*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-631.617 -2.929.278DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar366.949 497.941Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)12 224.315 510.934Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -23.011 -14.734Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar8 167.200 49.888Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.555 -48.147Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 -1.555 -48.147Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-261.639 30.337Yabancı Para Çevrim Farkları-373.128 -75.281Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)16.760 -9.109Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)31 -220.117 -670.203Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar8 271.230 650.544Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler43.616 134.386Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 44.023 134.041Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 -407 345DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)105.310 528.278TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-526.307 -2.401.000Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar328.540 111.007Ana Ortaklık Payları-854.847 -2.512.007Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 1.668.982 2.111.404Finansal Yatırımlar7 218.259 246.644Ticari Alacaklar9 2.596.030 2.581.184İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar32 658.478 531.538İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.937.552 2.049.646Stoklar10 1.348.637 1.744.356Peşin Ödenmiş Giderler21 127.786 167.105Diğer Dönen Varlıklar21 1.712.056 1.555.624ARA TOPLAM7.671.750 8.406.317Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar16 1.104.987 39.168TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR8.776.737 8.445.485DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 25.460Ticari Alacaklar9 0 344.653İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 344.653Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar8 4.420.531 4.130.928Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 10.669.832 9.208.914Maddi Duran Varlıklar12 11.327.250 12.062.820Kullanım Hakkı Varlıkları13 834.264Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 2.310.663 3.100.830Şerefiye1.076.482 1.233.194Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.234.181 1.867.636Peşin Ödenmiş Giderler22 46.395 144.890Ertelenmiş Vergi Varlığı15 1.583.071 1.426.392Diğer Duran Varlıklar22 382.291 756.487TOPLAM DURAN VARLIKLAR31.599.757 31.175.914TOPLAM VARLIKLAR40.376.494 39.621.399KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar18 2.530.866 3.865.592Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları18 3.191.125 9.142.438Ticari Borçlar10 2.202.644 2.304.050İlişkili Taraflara Ticari Borçlar32 36.609 127.853İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.166.035 2.176.197Türev Araçlar19 0 135.008Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 48.173 43.408Kısa Vadeli Karşılıklar20 190.369 153.899Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar56.002 49.783Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar134.367 104.116Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler23 768.034 973.395ARA TOPLAM8.931.211 16.617.790Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler557.063TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.488.274 16.617.790UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar18 24.515.830 15.624.969Diğer Borçlar290.274İlişkili Taraflara Diğer Borçlar32 290.274Türev Araçlar19 507.363 520.362Uzun Vadeli Karşılıklar20 326.846 186.812Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar143.558 141.302Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar183.288 45.510Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 804.287 980.072Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler24 491.730 927.832TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER26.936.330 18.240.047TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER36.424.604 34.857.837ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar31 2.722.046 3.678.745Ödenmiş Sermaye862.837 856.027Sermaye Düzeltme Farkları1.512.094 1.512.094Geri Alınmış Paylar (-)-87.883Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-94.531 -94.531Paylara İlişkin Primler (İskontolar)167.384 167.384Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.876.253 2.836.203Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.876.253 2.836.203Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-461.714 -49.462Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.417.952 5.958.196Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-8.580.870 -4.562.923Net Dönem Karı veya Zararı-889.476 -2.944.243Kontrol Gücü Olmayan Paylar31 1.229.844 1.084.817TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.951.890 4.763.562TOPLAM KAYNAKLAR40.376.494 39.621.399Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25 17.840.911 19.294.609Satışların Maliyeti26 -14.680.493 -16.168.025TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.160.418 3.126.584BRÜT KAR (ZARAR)3.160.418 3.126.584Genel Yönetim Giderleri27 -1.623.054 -1.609.787Pazarlama Giderleri27 -606.760 -761.185Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler30 722.820 968.383Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler30 -542.595 -471.843Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar203.986 -134.094ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.314.815 1.118.058Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler28 538.965 538.596Yatırım Faaliyetlerinden Giderler28 -192.071 -527.777FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.661.709 1.128.877Finansman Gelirleri29 1.446.871 1.851.110Finansman Giderleri29 -3.731.353 -5.965.374SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-622.773 -2.985.387Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-8.844 56.109Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -146.087 -244.096Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 137.243 300.205SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-631.617 -2.929.278DÖNEM KARI (ZARARI)-631.617 -2.929.278Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar31 257.859 14.965Ana Ortaklık Payları-889.476 -2.944.243Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.782.508 629.357Dönem Karı (Zararı)-631.617 -2.929.278Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.867.690 1.011.562Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler856.933 714.360Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-41.143 405.646Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler137.197Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler181.647Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler37.813 30.663Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-94.265Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-78.956 150.404Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler450.354 214.992Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20.025 16.040Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler191.293Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler139.023 117.264Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler100.013 81.688Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler370.884 47.206Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler370.884 47.206Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.173.724 1.033.794Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-317.722 -643.456Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-317.722 -643.456Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-203.986 134.094Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler8.844 -56.109Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-89.405 -454.017Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler3.309 -146.790Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler39.597 9.663Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-36.288 -156.453İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-60.560 18.495Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-283.542 -256.653İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.614.721 2.742.239Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler328.418 1.015.447Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler395.719 96.100Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler188.868 292.005İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.701.716 1.338.687Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.850.794 824.523Alınan Temettüler121.572 94.104Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-23.278 -3.277İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları-147.950 -73.728Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-40.780 -21.697Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-143.974 -125.281Vergi İadeleri (Ödemeleri)-97.299 -107.651Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-736.577 42.364YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.561.751 1.487.944Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri1.578.093 843.706İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri424.908 121.952Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri541.183 1.716.914Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-982.433 -1.194.628FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.890.390 -2.529.354Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları12.737 -248.764Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8.368.488 5.553.293Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-10.268.033 -5.716.581Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-10.268.033 -5.716.581Ödenen Temettüler-179.050 -87.641Ödenen Faiz-2.824.532 -2.029.661YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-546.131 -412.053Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi89.405 454.017NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-456.726 41.964DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.111.404 2.069.440DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.654.678 2.111.404Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler856.027 1.512.094 -94.531 167.384 2.456.357 -22.615 925.039 -692.017 -3.339 4.263.011 -898.340 -2.404.860 6.064.210 824.174 6.888.384Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-24.565 -24.565 -24.565Transferler-32.481 1.682.724 -4.055.103 2.404.860Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)462.144 -9.985 523.919 -536.163 -7.679 -2.944.243 -2.512.007 111.007 -2.401.000Kar Payları14.290 14.290 -14.290 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-252.819 779 -179 563.184 310.965 287.274 598.239Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış9.951 -7.182 12.640 -189.557 -174.148 -74.616 -248.764Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-27.168 27.168 -48.732 -48.732Dönem Sonu Bakiyeler856.027 1.512.094 -94.531 167.384 2.868.803 -32.600 1.188.957 -1.228.180 -10.239 5.958.196 -4.562.923 -2.944.243 3.678.745 1.084.817 4.763.562Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler856.027 1.512.094 -94.531 167.384 2.868.803 -32.600 1.188.957 -1.228.180 -10.239 5.958.196 -4.562.923 -2.944.243 3.678.745 1.084.817 4.763.562Transferler-22.799 1.368.492 -4.289.936 2.944.243Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)365.857 -16.697 -153.269 -176.094 14.832 -889.476 -854.847 328.540 -526.307Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi6.810 -87.883 268 96.773 44.827 60.795 60.795Kar Payları13.478 13.478 -13.478Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-286.311 -97.989 -5.509 213.684 -176.125 -170.035 -346.160Dönem Sonu Bakiyeler862.837 1.512.094 -94.531 167.384 -87.883 2.925.550 -49.297 937.967 -1.404.274 4.593 7.417.952 -8.580.870 -889.476 2.722.046 1.229.844 3.951.890http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826734BIST