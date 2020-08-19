***DGHOL*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***DGHOL*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-3.138.907 -765.964DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.110 -3.298Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.885 -4.045Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar12 -198 -62Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-577 809Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-577 809Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar543.833 -197.048Yabancı Para Çevrim Farkları-114.593 -321.700Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-6.881 11.481Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16 166.988 -185.147Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar12 418.257 261.432Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler80.062 36.886Dönem Vergi (Gideri) Geliri79.718 37.029Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri344 -143DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)545.943 -200.346TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.592.964 -966.310Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar94.913 105.199Ana Ortaklık Payları-2.687.877 -1.071.509Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri8 2.358.276 1.668.982Finansal Yatırımlar249.651 218.259Ticari Alacaklar2.787.055 2.596.030İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 623.234 658.478İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.163.821 1.937.552Stoklar2.000.430 1.348.637Peşin Ödenmiş Giderler207.127 127.786Diğer Dönen Varlıklar1.454.870 1.712.056ARA TOPLAM9.057.409 7.671.750Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar15 833.167 1.104.987TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR9.890.576 8.776.737DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar29.509 25.460Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 4.659.802 4.420.531Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 11.729.342 10.669.832Maddi Duran Varlıklar9 11.656.111 11.327.250Kullanım Hakkı Varlıkları10 782.360 834.264Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 2.272.956 2.310.663Şerefiye11 1.127.971 1.076.482Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 1.144.985 1.234.181Peşin Ödenmiş Giderler48.933 46.395Ertelenmiş Vergi Varlığı14 2.229.406 1.583.071Diğer Duran Varlıklar538.692 382.291TOPLAM DURAN VARLIKLAR33.947.111 31.599.757TOPLAM VARLIKLAR43.837.687 40.376.494KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar17 2.468.695 2.530.866Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları17 4.326.096 3.191.125Ticari Borçlar2.598.205 2.202.644İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 280.728 36.609İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.317.477 2.166.035Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 16.230 48.173Kısa Vadeli Karşılıklar445.775 190.369Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar63.027 56.002Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar382.748 134.367Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.117.205 768.034ARA TOPLAM10.972.206 8.931.211Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler121.878 557.063TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.094.084 9.488.274UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar17 28.598.674 24.515.830Diğer Borçlar481.056 290.274İlişkili Taraflara Diğer Borçlar20 481.056 290.274Türev Araçlar18 682.877 507.363Uzun Vadeli Karşılıklar430.824 326.846Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar150.350 143.558Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar280.474 183.288Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14 808.703 804.287Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler423.738 491.730TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER31.425.872 26.936.330TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER42.519.956 36.424.604ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar31.011 2.722.046Ödenmiş Sermaye16 862.837 862.837Sermaye Düzeltme Farkları1.512.094 1.512.094Geri Alınmış Paylar (-)-87.883 -87.883Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-94.531 -94.531Paylara İlişkin Primler (İskontolar)167.384 167.384Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.828.330 2.876.253Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.828.330 2.876.253Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)22.751 -461.714Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 7.497.755 7.417.952Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-9.502.297 -8.580.870Net Dönem Karı veya Zararı-3.175.429 -889.476Kontrol Gücü Olmayan Paylar16 1.286.720 1.229.844TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.317.731 3.951.890TOPLAM KAYNAKLAR43.837.687 40.376.494Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat4 7.955.653 8.983.832Satışların Maliyeti-7.520.456 -7.495.388TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)435.197 1.488.444BRÜT KAR (ZARAR)4 435.197 1.488.444Genel Yönetim Giderleri5 -664.543 -743.280Pazarlama Giderleri5 -214.815 -297.373Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler125.908 181.423Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-266.803 -183.550Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar12 110.544 9.599ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4 -474.512 455.263Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler7 404.964 227.741Yatırım Faaliyetlerinden Giderler7 -10.703 -47.322FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4 -80.251 635.682Finansman Gelirleri6 238.532 846.455Finansman Giderleri6 -3.806.321 -2.288.251SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.648.040 -806.114Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri509.133 40.150Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -112.899 -78.136Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 622.032 118.286SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-3.138.907 -765.964DÖNEM KARI (ZARARI)-3.138.907 -765.964Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar36.522 81.771Ana Ortaklık Payları-3.175.429 -847.735Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç/kayıp (Tam TL) -3,68000000 -0,99000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-515.034 -9.358Dönem Karı (Zararı)-3.138.907 -765.964Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.314.594 104.068Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4 461.573 425.511Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.502 27.315Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler4 2.502 27.315Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler23 334.479 131.948Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler280.720 73.336Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler4 280.720 73.336Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler2.387.355 -249.042Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler12 -110.544 -9.599Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 -509.133 -40.150Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-147.226 -91.078Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler7 -147.226 -91.078İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler7 -63.794 -53.423Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler7 -184.337 -40.267Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler23 -137.001 -70.483İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.057.652 1.100.667Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-192.244 168.879Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-651.793 -224.957Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler586.343 193.048İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.315.346 963.697Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları233.339 438.771Alınan Temettüler12 11.772 68.734İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -162.751 -56.048Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-3.864 -24.252Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-39.606 -72.991Vergi İadeleri (Ödemeleri)14 -65.124 -38.889Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)23 -488.800 -324.683YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI774.713 1.026.726Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri21 796.952 853.951Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları-9.955 -53.444İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri81.055 424.908Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri150.300 252.957Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-243.639 -451.646FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI254.759 -1.729.144Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.856.292 6.297.015Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları17 -1.727.109 -6.866.327Ödenen Temettüler-62.234 -57.072Ödenen Faiz-812.190 -1.102.760YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)514.438 -711.776Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi138.097 78.234NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)652.535 -633.542DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.654.678 2.111.404DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8 2.307.213 1.477.862Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler856.027 1.512.094 -94.531 167.384 2.868.803 -32.600 1.188.957 -1.228.180 -10.239 5.958.196 -4.562.923 -2.944.243 3.678.745 1.084.817 4.763.562Transferler-12.244 1.414.809 -4.346.808 2.944.243Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)787 -3.117 -83.885 -148.118 10.559 -847.735 -1.071.509 105.199 -966.310Kar Payları-57.072 -57.072Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-47.435 -47.435 -6.009 -53.444Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-286.311 260.255 -26.056 40.549 14.493Dönem Sonu Bakiyeler856.027 1.512.094 -94.531 167.384 2.571.035 -35.717 1.105.072 -1.376.298 320 7.373.005 -8.696.911 -847.735 2.533.745 1.167.484 3.701.229Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler862.837 1.512.094 -87.883 -94.531 167.384 2.925.550 -49.297 937.967 -1.404.274 4.593 7.417.952 -8.580.870 -889.476 2.722.046 1.229.844 3.951.890Transferler-12.378 80.065 -957.163 889.476Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)652 2.435 242.962 246.706 -5.203 -3.175.429 -2.687.877 94.913 -2.592.964Kar Payları-62.234 -62.234Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-262 -262 -29.368 -29.630Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-63.520 -63.520 53.565 -9.955Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-38.632 99.256 60.624 60.624Dönem Sonu Bakiyeler862.837 1.512.094 -87.883 -94.531 167.384 2.875.192 -46.862 1.180.929 -1.157.568 -610 7.497.755 -9.502.297 -3.175.429 31.011 1.286.720 1.317.731http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870228BIST