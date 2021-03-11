***DGHOL*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***DGHOL*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-5.330.024 -631.617DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.363.666 366.949Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)12 1.024.449 224.315Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 5.931 -23.011Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar8 441.937 167.200Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-108.651 -1.555Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 -108.651 -1.555Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-78.750 -261.639Yabancı Para Çevrim Farkları-922.199 -373.128Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-1.563 16.760Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30 191.461 -220.117Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar8 538.989 271.230Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler114.562 43.616Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 114.249 44.023Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 313 -407DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.284.916 105.310TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.045.108 -526.307Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar374.549 328.540Ana Ortaklık Payları-4.419.657 -854.847Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 2.833.719 1.668.982Finansal Yatırımlar7 280.879 218.259Ticari Alacaklar9 2.883.186 2.596.030İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar31 620.262 658.478İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.262.924 1.937.552Stoklar10 3.129.639 1.348.637Peşin Ödenmiş Giderler21 115.250 127.786Diğer Dönen Varlıklar21 1.634.490 1.712.056ARA TOPLAM10.877.163 7.671.750Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar16 14.148 1.104.987TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR10.891.311 8.776.737DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 34.485 25.460Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar8 5.587.214 4.420.531Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 10.487.875 10.669.832Maddi Duran Varlıklar12 12.939.979 11.327.250Kullanım Hakkı Varlıkları13 912.264 834.264Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 2.226.700 2.310.663Şerefiye1.038.326 1.076.482Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.188.374 1.234.181Peşin Ödenmiş Giderler22 55.763 46.395Ertelenmiş Vergi Varlığı15 2.458.109 1.583.071Diğer Duran Varlıklar22 541.729 382.291TOPLAM DURAN VARLIKLAR35.244.118 31.599.757TOPLAM VARLIKLAR46.135.429 40.376.494KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar18 2.415.068 2.530.866Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları18 3.182.185 2.190.974Ticari Borçlar9 3.543.049 2.202.644İlişkili Taraflara Ticari Borçlar31 113.758 36.609İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3.429.291 2.166.035Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 40.693 48.173Kısa Vadeli Karşılıklar20 353.973 190.369Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar20 71.086 56.002Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar282.887 134.367Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler23 1.186.648 768.034ARA TOPLAM10.721.616 7.931.060Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler0 557.063TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.721.616 8.488.123UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar18 32.742.614 25.515.981Diğer Borçlar44.739 290.274İlişkili Taraflara Diğer Borçlar31 44.739 290.274Türev Araçlar19 880.528 507.363Uzun Vadeli Karşılıklar20 711.079 326.846Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar20 154.346 143.558Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar556.733 183.288Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 724.120 804.287Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler23 565.724 491.730TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER35.668.804 27.936.481TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER46.390.420 36.424.604ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-1.837.932 2.722.046Ödenmiş Sermaye30 862.837 862.837Sermaye Düzeltme Farkları1.512.094 1.512.094Geri Alınmış Paylar (-)-87.883 -87.883Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-94.531 -94.531Paylara İlişkin Primler (İskontolar)167.384 167.384Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.766.107 2.876.253Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.766.107 2.876.253Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-723.567 -461.714Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 3.900.234 7.417.952Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-5.589.146 -8.580.870Net Dönem Karı veya Zararı-5.551.461 -889.476Kontrol Gücü Olmayan Paylar1.582.941 1.229.844TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-254.991 3.951.890TOPLAM KAYNAKLAR46.135.429 40.376.494Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 24.144.563 17.840.911Satışların Maliyeti25 -21.787.565 -14.680.493TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.356.998 3.160.418BRÜT KAR (ZARAR)2.356.998 3.160.418Genel Yönetim Giderleri26 -1.940.037 -1.623.054Pazarlama Giderleri26 -568.776 -606.760Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler29 497.290 722.820Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler29 -533.429 -542.595Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar8 458.232 203.986ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)270.278 1.314.815Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27 1.784.779 538.965Yatırım Faaliyetlerinden Giderler27 -383.157 -192.071FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.671.900 1.661.709Finansman Gelirleri28 367.946 1.446.871Finansman Giderleri28 -8.025.836 -3.731.353SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-5.985.990 -622.773Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri655.966 -8.844Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -345.667 -146.087Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 1.001.633 137.243SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-5.330.024 -631.617DÖNEM KARI (ZARARI)-5.330.024 -631.617Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar30 221.437 257.859Ana Ortaklık Payları-5.551.461 -889.476Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.602.893 2.782.508Dönem Karı (Zararı)-5.330.024 -631.617Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.331.775 1.867.690Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler5,12,13,14 926.000 856.933Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler167.451 -41.143Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler5,14 117.302Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler27,14 11.795 37.813Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler5,12 38.354 -78.956Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler665.013 450.354Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5,20.2 24.897 20.025Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 192.989 191.293Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 100.384 139.023Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler346.743 100.013Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler462.145 370.884Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler5,18 462.145 370.884Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler5,9 2.203.675 1.173.724Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-94.962 -317.722Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5,11 -94.962 -317.722Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler8 -458.232 -203.986Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 -655.966 8.844Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-315.403 -89.405Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-163.189 3.309Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler5,12 97.014 39.597Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler27 -260.203 -36.288İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler27 21.963 -60.560Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler27 -1.426.720 -283.542İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-282.417 2.614.721Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-276.202 328.418Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.781.002 395.719Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.094.870 188.868İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler679.917 1.701.716Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-4.280.666 3.850.794Alınan Temettüler8 11.772 121.572Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları8 -8.548 -23.278İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -207.721 -147.950Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler20 -8.178 -40.780Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-87.130 -143.974Vergi İadeleri (Ödemeleri)15 -287.071 -97.299Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-735.351 -736.577YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI5.614.519 1.561.751Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri5.482.019 1.578.093İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri526.746 424.908Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri355.267 541.183Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-749.513 -982.433FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI722.486 -4.890.390Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları-15.505 12.737Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri18 7.400.851 8.368.488Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.750.693 -10.268.033Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları18 -4.750.693 -10.268.033Ödenen Temettüler-83.319 -179.050Ödenen Faiz-1.828.848 -2.824.532YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)734.112 -546.131Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi315.403 89.405NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.049.515 -456.726DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.654.678 2.111.404DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.704.193 1.654.678Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler856.027 1.512.094 167.384 -94.531 2.868.803 -32.600 1.188.957 -1.228.180 -10.239 5.958.196 -4.562.923 -2.944.243 3.678.745 1.084.817 4.763.562Transferler-22.799 1.368.492 -4.289.936 2.944.243Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)365.857 -16.697 -153.269 -176.094 14.832 -889.476 -854.847 328.540 -526.307Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)13.478 13.478 -13.478 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-97.989 -97.989 -97.989Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış6.810 -87.883 268 96.773 44.827 60.795 60.795Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-286.311 -5.509 213.684 -176.125 -170.035 -346.160Dönem Sonu Bakiyeler862.837 1.512.094 167.384 -87.883 -94.531 2.925.550 -49.297 937.967 -1.404.274 4.593 7.417.952 -8.580.870 -889.476 2.722.046 1.229.844 3.951.890Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler862.837 1.512.094 167.384 -87.883 -94.531 2.925.550 -49.297 937.967 -1.404.274 4.593 7.417.952 -8.580.870 -889.476 2.722.046 1.229.844 3.951.890Transferler-23.419 -3.498.278 2.632.221 889.476Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.389.061 4.596 -566.314 305.712 -1.251 -5.551.461 -4.419.657 374.549 -4.045.108Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-4.055 -4.055 -29.367 -33.422Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-69.070 -69.070 53.565 -15.505Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-480.384 -15.385 428.573 -67.196 -45.650 -112.846Dönem Sonu Bakiyeler862.837 1.512.094 167.384 -87.883 -94.531 3.810.808 -44.701 371.653 -1.098.562 3.342 3.900.234 -5.589.146 -5.551.461 -1.837.932 1.582.941 -254.991http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917741BIST