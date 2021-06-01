***DGHOL*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DGHOL*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermayesinin yüzde 50'sine sahip olduğumuz ve ortak girişim metodu ile muhasebeleştirdiğimiz iştirakimiz Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin (n11.com) paylarının halka arzına ilişkin olarak 20 Mayıs 2021 tarihinde halka arz izahnamesi ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuz gerçekleştirilmiştir. Şirketimiz, halka arz süreci de başta gelmek üzere, ortak girişimde bulunduğu diğer ortağı ile birlikte her türlü finansal ve stratejik girişim ve yatırımları değerlendirmektedir. Değerlendirilen bu farklı opsiyonlar ışığında, halka arz süreci ile devam edilmeye karar verilmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu'na güncellenmiş bir halka arz izahnamesi ile tekrar başvuru yapılacak ve süreç devam edecektir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939410BIST