***DGHOL*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.06.2021 18:10
***DGHOL*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermayesinin yüzde 50'sine sahip olduğumuz ve ortak girişim metodu ile muhasebeleştirdiğimiz iştirakimiz Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin (n11.com) paylarının halka arzına ilişkin olarak 20 Mayıs 2021 tarihinde halka arz izahnamesi ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuz gerçekleştirilmiştir. Şirketimiz, halka arz süreci de başta gelmek üzere, ortak girişimde bulunduğu diğer ortağı ile birlikte her türlü finansal ve stratejik girişim ve yatırımları değerlendirmektedir. Değerlendirilen bu farklı opsiyonlar ışığında, halka arz süreci ile devam edilmeye karar verilmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu'na güncellenmiş bir halka arz izahnamesi ile tekrar başvuru yapılacak ve süreç devam edecektir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939410
BIST
18:051.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 11,55
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.434
En Düşük
1.423
18:058,5137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0218
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4800
|
8,5425
En Düşük
8,4778
18:0510,4223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0351
|Açılış
|: 10,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4541
En Düşük
10,3676
18:05520,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,35
|Açılış
|: 520,93
|
|Önceki Kapanış
|: 520,58
|
524,95
En Düşük
518,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVN
|0,77
|1.687.982
|% 10,00
|
|KONTR
|72,60
|12.179.578
|% 10,00
|
|ESEN
|31,68
|144.802.582
|% 10,00
|
|SASA
|33,90
|496.221.467
|% 9,99
|
|MTRKS
|36,58
|70.831.159
|% 9,98
|
|ISKUR
|356.400,00
|712.800
|% -10,00
|
|ODAS
|2,08
|242.339.007
|% -9,96
|
|USAK
|2,10
|110.975.942
|% -9,87
|
|KUTPO
|33,06
|392.706.771
|% -8,47
|
|YAYLA
|3,55
|131.638.875
|% -7,79
|
|GARAN
|8,10
|1.552.815.467
|% 1,38
|
|THYAO
|13,49
|1.279.989.953
|% 1,28
|
|YKBNK
|2,21
|721.371.608
|% 2,79
|
|KRDMD
|7,95
|634.833.299
|% 1,15
|
|SASA
|33,90
|496.221.467
|% 9,99
|
|YKBNK
|2,21
|721.371.608
|% 2,79
|
|GARAN
|8,10
|1.552.815.467
|% 1,38
|
|ODAS
|2,08
|242.339.007
|% -9,96
|
|TSKB
|1,36
|141.182.008
|% 2,26
|
|EKGYO
|1,93
|193.755.247
|% -1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5078
|8,5137
|% 0,26
|
|Euro
|10,4124
|10,4223
|% 0,34
|
|Sterlin
|12,0228
|12,0831
|% -0,10
|
|Frank
|9,4658
|9,5228
|% 0,60
|
|Riyal
|2,2626
|2,2740
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|-3,33
|
|Altın Gr.
|521
|521
|0,55
|
|Cumhuriyet
|3.438
|3.490
|-3,00
|
|Tam
|3.421
|3.509
|-2,69
|
|Yarım
|1.654
|1.698
|-1,30
|
|Çeyrek
|829
|849
|-0,64
|
|Gümüş.Ons
|28,03
|28,06
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,68
|7,68
|0,01
|
|B. Petrol
|70,25
|70,25
|0,94
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU100
Endeks 1, 431 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 75 üstünde . İşlem hacmi 12, 216.00 milyon TL de
-
17:59DERIM
Yüzde 9.95 oranında artışla 10.94 lira fiyatla işlem gören hissede 901, 131 adet işlem
-
17:57NATEN
Yüzde 9.95 oranında artışla 38.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 885, 322 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, YKBNK, TSKB
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 77 artarak (% 0.95 ) 1, 252