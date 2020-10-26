***DGHOL*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DGHOL*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSDOGH72112 ISIN Kodlu Tahvile İlişkin 13. Kupon Ödemesinin Gerçekleştirilmesi ve 14. Kupon Faiz Oranı Hakkında BilgilendirmeYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.04.2017İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 26.07.2021Vade (Gün Sayısı) 1.456Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSDOGH72112Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 31.07.2017Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 350.000.000İhraç Fiyatı 100Kupon Sayısı 16Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 30.10.2017 27.10.2017 30.10.2017 4,1915 Evet2 29.01.2018 26.01.2018 29.01.2018 4,2298 Evet3 30.04.2018 27.04.2018 30.04.2018 4,5783 18,3635 19,6686 Evet4 30.07.2018 27.07.2018 30.07.2018 4,5999 18,45 19,7675 Evet5 29.10.2018 26.10.2018 30.10.2018 5,9087 23,6999 25,8929 Evet6 28.01.2019 25.01.2019 28.01.2019 7,8982 31,6794 35,6497 Evet7 29.04.2019 26.04.2019 29.04.2019 7,0635 28,3316 31,4896 Evet8 29.07.2019 26.07.2019 29.07.2019 7,4795 30 33,5507 Evet9 28.10.2019 25.10.2019 28.10.2019 6,1062 24,492 26,8371 Evet10 27.01.2020 24.01.2020 27.01.2020 4,6649 18,7107 20,0663 Evet11 27.04.2020 24.04.2020 27.04.2020 3,4857 13,9813 14,7323 Evet12 27.07.2020 24.07.2020 27.07.2020 3,2959 13,22 13,8906 Evet13 26.10.2020 23.10.2020 26.10.2020 3,0872 12,3829 12,9704 Evet14 25.01.2021 22.01.2021 25.01.2021 4,468115 26.04.2021 22.04.2021 26.04.202116 26.07.2021 23.07.2021 26.07.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin TRSDOGH72112 ISIN Kodlu Tahviline ilişkin olarak 13.kupon ödeme işlemi 26 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Takasbank A.Ş. nezdindeki hesabına aktarılmıştır. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883749BIST