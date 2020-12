***DGHOL*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiAntur Turizm A. Ş. Konaklama ve seyahat acentası 12600978 12599193 TRY 99,99 Bağlı OrtaklıkAra Güler Doğuş Sanat ve Müzecilik A.Ş. Fotoğrafçılık 63345000 63345000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkBomonti Kültür Ve Eğlence Merkezi Yönetimi A.Ş. Eğlence ve organizasyon 32000000 28480000 TRY 89,00 Bağlı OrtaklıkBoyabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Elektrik Üretimi 710000000 2503850 TRY 0,35 Müşterek AnlaşmaCorpera Turizm Yatırımları A. Ş. Konaklama 116604632 58302316 TRY 50,00 Müşterek AnlaşmaD Enerji Üretim ve Yatırım A. Ş. Yatırım şirketi 2268221301 2268221301 TRY 100 Bağlı OrtaklıkDarüşşafaka Doğuş Sportif Yatırımlar ve Ticaret A.Ş. Faaliyette olmayan şirket 42365527 42365527 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkD Otel Göcek Turizm Yatırımları ve İşletmeciliği Ticaret A. Ş. Konaklama 175558105 107339514 TRY 61,14 Bağlı OrtaklıkD Otel Marmaris Turizm İşletmeciliği Ticaret ve Sanayi A. Ş. Konaklama 478204000 47804613 TRY 10 Bağlı OrtaklıkDogus Avenue Holding Cooperatıef U.A. Yatırım şirketi 2800000 2747240 EUR 98,12 Bağlı OrtaklıkDogus Avenue LLC Perakande satış hizmeti 2535264123 2535264 RUB 0,10 Bağlı OrtaklıkDogus Croatia d.o.o. Yatırım şirketi 446482500 446482500 HRK 100,00 Bağlı OrtaklıkDogus Management Services Limited İşletme ve finansal yatırımlar 99148954 99148954 USD 100,00 Bağlı OrtaklıkDoğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri A. Ş. Yazılım geliştirme 226400000 177144308 TRY 78,24 Bağlı OrtaklıkDoğuş Dalaman Marina İşletmeciliği Turizm ve Ticaret A. Ş. Faaliyette olmayan şirket 6000000 6000000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkDoğuş Dijital Hizmetler A. Ş. Medya 35050000 33244925 TRY 94,85 Bağlı OrtaklıkDogus Doha LLC Yatırım şirketi 1000000 1000000 QAR 100,00 Bağlı OrtaklıkDoğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A. Ş. Gayrimenkul yatırım ortaklığı 332007786 312337230 TRY 94,08 Bağlı OrtaklıkDoğuş International Coöperatief U.A. Yatırım şirketi 135263380 135128116 EUR 99,90 Bağlı OrtaklıkDoğuş International Limited Faaliyette olmayan şirket 4100000 4100000 GBP 100,00 Bağlı OrtaklıkDoğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş. İnşaat 679783481 662810118 TRY 97,50 Bağlı OrtaklıkDoğuş Marina Yatırım Danışmanlığı A.Ş. Yatırım şirketi 50000 50000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkDoğuş Otel İşletmeciliği ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. Konaklama 33600000 33600000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkDoğuş Otel Yatırımları ve Turizm A. Ş. Yatırım şirketi 112325000 112325000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkDoğuş Oto Pazarlama ve Ticaret A. Ş. Otomotiv perakende 45000000 1711531 TRY 3,80 Bağlı OrtaklıkDoğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A. Ş. Otomotiv dağıtımı 220000000 165584715 TRY 75,27 Bağlı OrtaklıkDoğuş Perakende Satış Giyim ve Aksesuar Ticaret A. Ş. Perakende satış hizmeti 106823000 106823000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkDoğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A. Ş. E-ticaret 182628500 91314250 TRY 50,00 Müşterek AnlaşmaDoğuş Sigorta Aracılık Hizmetleri A. Ş. Sigorta acentesi 1265000 733768 TRY 58,01 Bağlı OrtaklıkDoğuş SK Finansal ve Ticari Yatırım ve Danışmanlık A.Ş. Girişim sermayesi 38250624 19125312 TRY 50,00 Müşterek AnlaşmaDoğuş Spor Kompleksi Yatırım ve İşletme A. Ş. Spor hizmetleri 52525000 52525000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkDoğuş Tarımsal Projeler Araştırma Geliştirme Hizmetleri A. Ş. Tarımsal araştırma ve geliştirme faaliyetleri 2500000 2500000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkDoğuş Verimlilik ve Merkezi Satın Alma Hizmetleri Ticaret A.Ş. Satın Alma İşlemleri 1000000 1000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkDoğuş Yayın Grubu A. Ş. Medya 3457920000 3457920000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkDoğuş Yeni Girişimler ve Projeleri A.Ş. Yatırım şirketi 1182261 1182261 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkDoğuş Yönetim Danışmanlığı A.Ş. Yatırım şirketi 685902575 685902575 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkDoğuş Zhenfa Kozmetik Ticaret A.Ş. Yatırım şirketi 12000000 8040000 TRY 67,00 Bağlı OrtaklıkDream International Coöperatif U.A. Yatırım şirketi 133400623 133398 EUR 0,10 Bağlı OrtaklıkGaranti Turizm Yatırım ve İşletme A. Ş. Konaklama 62798160 62460408 TRY 99,46 Bağlı OrtaklıkGöktrans Turizm ve Ticaret A. Ş. Konaklama 456653328 319573626 TRY 69,98 Bağlı OrtaklıkHedef Medya Tanıtım Interaktif Medya Pazarlama A. Ş. Elektronik posta pazarlama 2000000 2000000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkKörfez Havacılık Turizm ve Ticaret A. Ş. Taşımacılık 127158000 127158000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkMobilet Dijital Hizmetler A.Ş. Biletleme 15810000 15810000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkNahita Restoran İşletmeciliği ve Yatırım A. Ş. Yatırım şirketi 700045510 700045510 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkPozitif Arena Konser Salon İşletmeleri A. Ş. Eğlence ve organizasyon 136086400 136086400 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkPozitif Müzik A. Ş. Eğlence ve organizasyon 248833350 245599346 TRY 98,70 Bağlı OrtaklıkPozitif Müzik Yapım A. Ş. Eğlence ve organizasyon 800860 640690 TRY 80,00 Bağlı OrtaklıkReidin FZ-LLC Gayrimenkul araştırma 100000 51000 AED 51,00 İştirakGalataport İstanbul Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş. Gayrimenkul geliştirme 985400000 798174000 TRY 81,00 Bağlı OrtaklıkSititur Turizm Yatırım ve Danışmanlık Hizmetleri A. Ş. Faaliyette olmayan şirket 102468000 102468000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkŞahintur Şahinler Otelcilik Turizm Yatırım İşletmecilik A. Ş. Konaklama 94769401 94769401 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkTansaş Gıda Sanayi ve Turizm Tic. Ltd. Şti. Faaliyette olmayan şirket 1220000 1218400 TRY 99,87 Bağlı OrtaklıkTeknik Mühendislik ve Müşavirlik A. Ş. İnşaat mühendisliği 50000 42400 TRY 84,80 Bağlı OrtaklıkTÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Ş. Değerleme hizmetleri 14150000 7067925 TRY 49,95 Müşterek AnlaşmaVDF Faktoring Hizmetleri A. Ş. Faktoring 20000000 2 TRY 0,00 İştirakVDF Servis ve Ticaret A. Ş. Yatırım şirketi 5100000 549882 TRY 10,78 İştirakVDF Sigorta Aracılık Hizmetleri A. Ş. Sigorta aracılığı 2000000 80 TRY 0,00 İştirakVolkswagen Doğuş Tüketici Finansmanı A. Ş. Tüketici finansmanı 180000000 1800001 TRY 1,00 İştirakYüce Auto Motorlu Araçlar Ticaret Anonim Şirketi Otomotiv dağıtımı 2100000 0,3 TRY 0,00 İştirakZingat Gayrimenkul Bilgi Sistemleri A.Ş. Emlak sitesi 119980860 37366064 TRY 31,14 İştirakTabloda sadece Doğuş Holding'in doğrudan payı bulunan şirketler ve doğrudan sahip olduğu paylar görülmektedir. Doğuş Holding'in doğrudan ve dolaylı payları dikkate alınarak tespit edilen tüm şirketlerin listesi ise kamuya açıklanan finansal tablolarımızda yer almaktadır.