***DGHOL*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiAntur Turizm A. Ş. Konaklama ve seyahat acentası 12600978 12599193 TRY 99,99 Bağlı OrtaklıkAslancık Elektrik Üretim A.Ş Elektrik Üretimi 372600000 124200000 TRY 33,33 Müşterek AnlaşmaAra Güler Doğuş Sanat ve Müzecilik A.Ş. Fotoğrafçılık 63345000 63345000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkBomonti Kültür Ve Eğlence Merkezi Yönetimi A.Ş. Eğlence ve organizasyon 32000000 28480000 TRY 89,00 Bağlı OrtaklıkBoyabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Elektrik Üretimi 710000000 241399975 TRY 34,00 Müşterek AnlaşmaCorpera Turizm Yatırımları A. Ş. Konaklama 116604632 58302316 TRY 50,00 Müşterek AnlaşmaD Otel Göcek Turizm Yatırımları ve İşletmeciliği Ticaret A. Ş. Konaklama 175558105 107339514 TRY 61,14 Bağlı OrtaklıkD Otel Marmaris Turizm İşletmeciliği Ticaret ve Sanayi A. Ş. Konaklama 478204000 47804613 TRY 10 Bağlı OrtaklıkDogus Avenue Holding Cooperatıef U.A. Yatırım şirketi 2800000 2747240 EUR 98,12 Bağlı OrtaklıkDogus Avenue LLC Perakande satış hizmeti 2535264123 2535264 RUB 0,10 Bağlı OrtaklıkDogus Croatia d.o.o. Yatırım şirketi 446482500 446482500 HRK 100,00 Bağlı OrtaklıkDogus Management Services Limited İşletme ve finansal yatırımlar 99148954 99148954 USD 100,00 Bağlı OrtaklıkDoğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri A. Ş. Yazılım geliştirme 226400000 177144308 TRY 78,24 Bağlı OrtaklıkDoğuş Dalaman Marina İşletmeciliği Turizm ve Ticaret A. Ş. Faaliyette olmayan şirket 6000000 6000000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkDoğuş Dijital Hizmetler A. Ş. Medya 35050000 33244925 TRY 94,85 Bağlı OrtaklıkDogus Doha LLC Yatırım şirketi 1000000 1000000 QAR 100,00 Bağlı OrtaklıkDoğuş Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Elektrik Üretimi 1430118293 1430118293 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkDoğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A. Ş. Gayrimenkul yatırım ortaklığı 332007786 312337230 TRY 94,08 Bağlı OrtaklıkDoğuş International Coöperatief U.A. Yatırım şirketi 135263380 135128116 EUR 99,90 Bağlı OrtaklıkDoğuş International Limited Faaliyette olmayan şirket 4100000 4100000 GBP 100,00 Bağlı OrtaklıkDoğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş. İnşaat 2052270507 2001027817 TRY 97,50 Bağlı OrtaklıkDoğuş Otel İşletmeciliği ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. Konaklama 33600000 33600000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkDoğuş Otel Yatırımları ve Turizm A. Ş. Yatırım şirketi 112325000 112325000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkDoğuş Oto Pazarlama ve Ticaret A. Ş. Otomotiv perakende 45000000 1711531 TRY 3,80 Bağlı OrtaklıkDoğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A. Ş. Otomotiv dağıtımı 220000000 165584715 TRY 75,27 Bağlı OrtaklıkDoğuş Perakende Satış Giyim ve Aksesuar Ticaret A. Ş. Perakende satış hizmeti 106823000 106823000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkDoğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A. Ş. E-ticaret 182628500 91314250 TRY 50,00 Müşterek AnlaşmaDoğuş Sigorta Aracılık Hizmetleri A. Ş. Sigorta acentesi 1265000 733768 TRY 58,01 Bağlı OrtaklıkDoğuş SK Finansal ve Ticari Yatırım ve Danışmanlık A.Ş. Girişim sermayesi 38250624 19125312 TRY 50,00 Müşterek AnlaşmaDoğuş Spor Kompleksi Yatırım ve İşletme A. Ş. Spor hizmetleri 52525000 52525000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkDoğuş Tarımsal Projeler Araştırma Geliştirme Hizmetleri A. Ş. Tarımsal araştırma ve geliştirme faaliyetleri 2500000 2500000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkDoğuş Verimlilik ve Merkezi Satın Alma Hizmetleri Ticaret A.Ş. Satın Alma İşlemleri 1000000 1000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkDoğuş Yayın Grubu A. Ş. Medya 3457920000 3457920000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkDoğuş Yeni Girişimler ve Projeleri A.Ş. Yatırım şirketi 1182261 1182261 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkDoğuş Yönetim Danışmanlığı A.Ş. Yatırım şirketi 685902575 685902575 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkDoğuş Zhenfa Kozmetik Ticaret A.Ş. Yatırım şirketi