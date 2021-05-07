***DGHOL*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.05.2021 19:14
***DGHOL*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Antur Turizm A. Ş. Konaklama ve seyahat acentası 12600978 12599193 TRY 99,99 Bağlı Ortaklık
Aslancık Elektrik Üretim A.Ş Elektrik Üretimi 372600000 124200000 TRY 33,33 Müşterek Anlaşma
Ara Güler Doğuş Sanat ve Müzecilik A.Ş. Fotoğrafçılık 63345000 63345000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Azade Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. Konaklama 1350000 1350000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Bomonti Kültür Ve Eğlence Merkezi Yönetimi A.Ş. Eğlence ve organizasyon 32000000 28480000 TRY 89,00 Bağlı Ortaklık
Boyabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Elektrik Üretimi 710000000 241399975 TRY 34,00 Müşterek Anlaşma
Corpera Turizm Yatırımları A. Ş. Konaklama 96604632 48302316 TRY TRY 61,14 Bağlı Ortaklık
D Otel Marmaris Turizm İşletmeciliği Ticaret ve Sanayi A. Ş. Konaklama 478204000 47804613 TRY 10,00 Bağlı Ortaklık
DN Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. Gayrimenkul Şirketi 1000000 500000 TRY 50,00 Müşterek Anlaşma
Dogus Avenue Holding Cooperatıef U.A. Yatırım şirketi 2800000 2747240 EUR 98,12 Bağlı Ortaklık
Dogus Avenue LLC Perakande satış hizmeti 2535264123 2535264 RUB 0,10 Bağlı Ortaklık
Dogus Croatia d.o.o. Yatırım şirketi 446482500 446482500 HRK 100,00 Bağlı Ortaklık
Dogus Management Services Limited İşletme ve finansal yatırımlar 100175172 100175172 USD 100,00 Bağlı Ortaklık
Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri A. Ş. Yazılım geliştirme 226400000 177144308 TRY 78,24 Bağlı Ortaklık
Doğuş Dalaman Marina İşletmeciliği Turizm ve Ticaret A. Ş. Faaliyette olmayan şirket 6000000 6000000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Doğuş Dijital Hizmetler A. Ş. Medya 35050000 33244925 TRY 94,85 Bağlı Ortaklık
Dogus Doha LLC Yatırım şirketi 1000000 1000000 QAR 100,00 Bağlı Ortaklık
Doğuş Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Elektrik Üretimi 1430118293 1430118293 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A. Ş. Gayrimenkul yatırım ortaklığı 332007786 312249747 TRY 94,05 Bağlı Ortaklık
Doğuş International Coöperatief U.A. Yatırım şirketi 145798330 145652531 EUR 99,90 Bağlı Ortaklık
Doğuş International Limited Faaliyette olmayan şirket 4100000 4100000 GBP 100,00 Bağlı Ortaklık
Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş. İnşaat 2052270507 2035294144 TRY 99,17 Bağlı Ortaklık
Doğuş Otel Yatırımları ve Turizm A. Ş. Yatırım şirketi 100925000 100925000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret A. Ş. Otomotiv perakende 45000000 1711531 TRY 3,80 Bağlı Ortaklık
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A. Ş. Otomotiv dağıtımı 220000000 165584715 TRY 75,27 Bağlı Ortaklık
Doğuş Perakende Satış Giyim ve Aksesuar Ticaret A. Ş. Perakende satış hizmeti 106823000 106823000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A. Ş. E-ticaret 182628500 91314250 TRY 50,00 Müşterek Anlaşma
Doğuş Sigorta Aracılık Hizmetleri A. Ş. Sigorta acentesi 1265000 733768 TRY 58,01 Bağlı Ortaklık
Doğuş SK Finansal ve Ticari Yatırım ve Danışmanlık A.Ş. Girişim sermayesi 38250624 19125312 TRY 50,00 Müşterek Anlaşma
Doğuş Spor Kompleksi Yatırım ve İşletme A. Ş. Spor hizmetleri 35385000 35385000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Doğuş Tarımsal Projeler Araştırma Geliştirme Hizmetleri A. Ş. Tarımsal araştırma ve geliştirme faaliyetleri 2500000 2500000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Doğuş Verimlilik ve Merkezi Satın Alma Hizmetleri Ticaret A.Ş. Satın Alma İşlemleri 1000000 1000000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Doğuş Yayın Grubu A. Ş. Medya 3457920000 3457920000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Doğuş Yeni Girişimler ve Projeleri A.Ş. Yatırım şirketi 1182261 1182261 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Doğuş Yönetim Danışmanlığı A.Ş. Yatırım şirketi 685902575 685902575 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Doğuş Zhenfa Kozmetik Ticaret A.Ş. Yatırım şirketi 12000000 8040000 TRY 67,00 Bağlı Ortaklık
Dream International Coöperatif U.A. Yatırım şirketi 134452862 134450 EUR 0,10 Bağlı Ortaklık
Garanti Turizm Yatırım ve İşletme A. Ş. Konaklama 62798160 62460408 TRY 99,46 Bağlı Ortaklık
Göktrans Turizm ve Ticaret A. Ş. Konaklama 456653328 319573626 TRY 69,98 Bağlı Ortaklık
Hedef Medya Tanıtım Interaktif Medya Pazarlama A. Ş. Elektronik posta pazarlama 2000000 2000000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Körfez Havacılık Turizm ve Ticaret A. Ş. Taşımacılık 127158000 127158000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Nahita Restoran İşletmeciliği ve Yatırım A. Ş. Yatırım şirketi 892877078 892877078 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Pozitif Arena Konser Salon İşletmeleri A. Ş. Eğlence ve organizasyon 136086400 136086400 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Pozitif Müzik A. Ş. Eğlence ve organizasyon 248833350 245599346 TRY 98,70 Bağlı Ortaklık
Pozitif Müzik Yapım A. Ş. Eğlence ve organizasyon 800860 640690 TRY 80,00 Bağlı Ortaklık
Reidin FZ-LLC Gayrimenkul araştırma 100000 51000 AED 51,00 İştirak
Galataport İstanbul Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş. Gayrimenkul geliştirme 985400000 798174000 TRY 81,00 Bağlı Ortaklık
Sititur Turizm Yatırım ve Danışmanlık Hizmetleri A. Ş. Faaliyette olmayan şirket 102468000 102468000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Şahintur Şahinler Otelcilik Turizm Yatırım İşletmecilik A. Ş. Konaklama 94769401 94769401 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Tansaş Gıda Sanayi ve Turizm Tic. Ltd. Şti. Faaliyette olmayan şirket 1220000 1218400 TRY 99,87 Bağlı Ortaklık
Teknik Mühendislik ve Müşavirlik A. Ş. İnşaat mühendisliği 50000 42400 TRY 84,80 Bağlı Ortaklık
TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Ş. Değerleme hizmetleri 14150000 7067925 TRY 49,95 Müşterek Anlaşma
VDF Faktoring Hizmetleri A. Ş. Faktoring 20000000 2 TRY 0,00 İştirak
VDF Sigorta Aracılık Hizmetleri A. Ş. Sigorta aracılığı 2000000 80 TRY 0,00 İştirak
Volkswagen Doğuş Tüketici Finansmanı A. Ş. Tüketici finansmanı 180000000 1800001 TRY 1,00 İştirak
Yüce Auto Motorlu Araçlar Ticaret Anonim Şirketi Otomotiv dağıtımı 2100000 0,3 TRY 0,00 İştirak
Zingat Gayrimenkul Bilgi Sistemleri A.Ş. Emlak sitesi 119980860 37366064 TRY 31,14 İştirak
Tabloda sadece Doğuş Holding'in doğrudan payı bulunan şirketler ve doğrudan sahip olduğu paylar görülmektedir. Doğuş Holding'in doğrudan ve dolaylı payları dikkate alınarak tespit edilen tüm şirketlerin listesi ise kamuya açıklanan finansal tablolarımızda yer almaktadır. TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935426
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