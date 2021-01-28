***DGKLB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar
28.01.2021 13:35
***DGKLB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )
Özet Bilgi BİRİNCİL PİYASA DUYURUSU
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler DGKLB
İlgili Şirket Ünvanı DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan Paylar
Mevcut Sermaye (TL) 269.069.767
Ulaşılacak Sermaye (TL) 350.000.000
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 80.930.233
Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
DGKLB, TRAKLBMO91C0 103.068,967
Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 29.01.2021
Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 01.02.2021
Satılacak Payların Satış Fiyatı Bir payın nominal değeri 1 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.
Satılacak Payların Niteliği Kaydi Pay
Başvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.
Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.
Ek Açıklamalar
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Eklenen Dökümanlar
EK: 1 DGKLB.pdf
EK: 2 DGKLB ENG.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905293
BIST