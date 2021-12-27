***DGKLB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği
27.12.2021 17:13
***DGKLB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği )
İlgili Şirketler [DGKLB]
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Kod Değişikliği
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Pazar
ANA PAZAR
Şirketin Eski Unvanı
DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Şirketin Yeni Unvanı
DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Eski Bülten Adı
DOGTAS KELEBEK MOBILYA
Yeni Bülten Adı
DOGANLAR MOBILYA
Eski Kod
DGKLB
Yeni Kod
DGNMO
Kod Değişikliği Geçerlilik Tarihi
03/01/2022
Açıklamalar
Borsamız Ana Pazarı'nda işlem görmekte olan "DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" nin ticaret unvanının "DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" olarak değişmesi nedeniyle Bülten adı 28/12/2021 tarihinden itibaren "DOGANLAR MOBILYA" olarak mevcut "DGKLB" işlem kodu 03/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "DGNMO" olarak değiştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986414
BIST
18:051.850
En Yüksek
|Değişim
|: -2,46%
|| -46,65
|Açılış
|: 1.913
|
|Önceki Kapanış
|: 1.897
|
1.916
En Düşük
1.831
18:0511,8274
En Yüksek
|Değişim
|: 2,40%
|| 0,2776
|Açılış
|: 78,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 78,2200
|
11,9859
En Düşük
11,4819
18:0513,4402
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 0,3588
|Açılış
|: 23,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 23,0100
|
13,5579
En Düşük
13,0195
18:058,78
En Yüksek
|Değişim
|: 2,21%
|| 0,19
|Açılış
|: 8,78
|
|Önceki Kapanış
|: 8,59
|
8,93
En Düşük
8,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RODRG
|19,36
|6.419.827
|% 10,00
|
|YEOTK
|58,35
|128.375.246
|% 9,99
|
|EDATA
|19,82
|16.506.724
|% 9,99
|
|HEDEF
|6,28
|86.917.010
|% 9,98
|
|PRKAB
|48,92
|12.870.901
|% 9,98
|
|SEYKM
|13,73
|10.762.060
|% -9,97
|
|TUCLK
|14,66
|11.341.062
|% -7,97
|
|TSPOR
|6,13
|182.911.848
|% -7,96
|
|TETMT
|347,50
|7.174.304
|% -7,85
|
|QNBFB
|39,70
|601.224
|% -7,80
|
|GARAN
|11,24
|2.088.373.514
|% -3,68
|
|SASA
|52,80
|1.850.279.441
|% 2,82
|
|SISE
|13,41
|1.544.686.375
|% -1,03
|
|EREGL
|27,82
|1.390.522.474
|% -3,13
|
|THYAO
|20,48
|1.312.551.011
|% -1,44
|
|EKGYO
|2,20
|1.058.031.307
|% -0,90
|
|YKBNK
|3,44
|870.004.991
|% -6,01
|
|GARAN
|11,24
|2.088.373.514
|% -3,68
|
|ODAS
|1,32
|176.986.065
|% -2,94
|
|KRDMD
|8,99
|1.052.446.997
|% -4,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,8270
|11,8286
|% 2,41
|
|Euro
|13,3769
|13,4289
|% 2,66
|
|Sterlin
|15,8607
|15,9402
|% 2,30
|
|Frank
|12,8616
|12,9391
|% 2,39
|
|Riyal
|3,1459
|3,1617
|% 2,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|-6,24
|
|Altın Gr.
|688
|688
|13,50
|
|Cumhuriyet
|4.652
|4.722
|212,00
|
|Tam
|4.625
|4.747
|204,38
|
|Yarım
|2.236
|2.296
|98,86
|
|Çeyrek
|1.121
|1.148
|49,43
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,02
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|8,76
|8,77
|0,18
|
|B. Petrol
|78,64
|78,64
|0,42
|