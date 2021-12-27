***DGKLB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği









***DGKLB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği )İlgili Şirketler [DGKLB]İlgili Fonlar []TürkçeKod DeğişikliğiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PazarANA PAZARŞirketin Eski UnvanıDOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİŞirketin Yeni UnvanıDOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİEski Bülten AdıDOGTAS KELEBEK MOBILYAYeni Bülten AdıDOGANLAR MOBILYAEski KodDGKLBYeni KodDGNMOKod Değişikliği Geçerlilik Tarihi03/01/2022AçıklamalarBorsamız Ana Pazarı'nda işlem görmekte olan "DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" nin ticaret unvanının "DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" olarak değişmesi nedeniyle Bülten adı 28/12/2021 tarihinden itibaren "DOGANLAR MOBILYA" olarak mevcut "DGKLB" işlem kodu 03/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "DGNMO" olarak değiştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986414BIST