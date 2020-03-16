***DGKLB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 12:37
***DGKLB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGKLB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829242
BIST
12:2690.052
En Yüksek
|Değişim
|: -5,81%
|| -5.552,91
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
89.677
12:266,3792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0497
|Açılış
|: 6,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,3797
En Düşük
6,2780
12:267,1483
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 0,1153
|Açılış
|: 7,1490
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1637
En Düşük
6,9931
12:26315,01
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 3,63
|Açılış
|: 315,10
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,86
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,21
|24.119
|% 10,00
|
|KUYAS
|1,15
|7.847.417
|% 8,49
|
|SANEL
|3,85
|12
|% 6,94
|
|RTALB
|2,91
|38.225.626
|% 6,59
|
|MMCAS
|0,92
|9
|% 4,55
|
|HURGZ
|0,81
|967.064
|% -10,00
|
|IHEVA
|2,07
|2.004.225
|% -10,00
|
|BRKSN
|2,16
|1.304.183
|% -10,00
|
|DENGE
|0,90
|106.901
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.558,30
|17.792
|% -10,00
|
|ASELS
|23,68
|294.706.270
|% -6,99
|
|THYAO
|8,56
|239.929.585
|% -6,35
|
|GARAN
|8,41
|229.147.846
|% -6,66
|
|ECILC
|3,88
|112.153.551
|% -4,43
|
|YKBNK
|2,10
|78.027.252
|% -4,98
|
|IHLGM
|0,89
|45.030.983
|% -6,32
|
|ODAS
|1,29
|62.756.761
|% -6,52
|
|EKGYO
|1,15
|46.477.597
|% -4,17
|
|IHLAS
|0,51
|19.694.981
|% -5,56
|
|KRDMD
|1,95
|74.008.784
|% -5,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8193
|7,8585
|% 0,92
|
|Frank
|6,7513
|6,7920
|% 1,89
|
|Riyal
|1,6939
|1,7024
|% 0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.526
|1.527
|-3,51
|
|Altın Gr.
|315
|315
|3,46
|
|Cumhuriyet
|2.101
|2.133
|21,00
|
|Tam
|2.092
|2.145
|21,92
|
|Yarım
|1.011
|1.038
|10,61
|
|Çeyrek
|507
|519
|5,31
|
|Gümüş.Ons
|12,86
|12,88
|-1,86
|
|Gümüş Gr.
|2,78
|2,79
|-0,21
|
|B. Petrol
|31,49
|31,49
|-2,36
|