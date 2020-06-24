***DGKLB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.06.2020 10:05
***DGKLB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DGKLB]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGKLB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852592
BIST
11:21114.654
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -684,69
|Açılış
|: 115.369
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
|
115.599
En Düşük
114.525
11:216,8590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0134
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8609
En Düşük
6,8413
11:217,7489
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 7,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7650
|
7,7652
En Düşük
7,7404
11:21391,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,72
|Açılış
|: 391,00
|
|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
391,07
En Düşük
388,97
BIST En Aktif Hisseler
|AKMGY
|32,96
|4.956.070
|% 9,65
|
|ULAS
|4,96
|11.705.597
|% 9,25
|
|EGCYO
|1,56
|67.394
|% 8,33
|
|DIRIT
|1,34
|117.641
|% 7,20
|
|YKGYO
|4,55
|50.602.691
|% 6,81
|
|YONGA
|24,30
|26.050
|% -10,00
|
|BMELK
|4,14
|35.016
|% -9,21
|
|DGKLB
|2,31
|117.145.549
|% -6,85
|
|GLRYH
|13,70
|9.267.817
|% -6,42
|
|RTALB
|33,00
|29.772.558
|% -5,66
|
|GUSGR
|4,75
|423.128.532
|% 3,94
|
|GARAN
|8,34
|371.904.838
|% -1,42
|
|KARSN
|2,84
|340.016.966
|% 4,03
|
|KRDMD
|2,99
|265.413.106
|% 1,01
|
|ECILC
|6,39
|261.796.349
|% 1,27
|
|KARSN
|2,84
|340.016.966
|% 4,03
|
|GUSGR
|4,75
|423.128.532
|% 3,94
|
|KRDMD
|2,99
|265.413.106
|% 1,01
|
|EKGYO
|1,91
|163.802.860
|% -1,55
|
|TSKB
|1,26
|84.285.413
|% -1,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5341
|8,5769
|% -0,14
|
|Frank
|7,2280
|7,2715
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8228
|1,8319
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|4,44
|
|Altın Gr.
|390
|391
|1,23
|
|Cumhuriyet
|2.533
|2.546
|7,50
|
|Tam
|2.599
|2.610
|7,70
|
|Yarım
|1.266
|1.277
|3,80
|
|Çeyrek
|635
|639
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|17,88
|17,91
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,94
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,39
|42,39
|-0,24
|