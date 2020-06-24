***DGKLB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.06.2020 11:01
***DGKLB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DGKLB]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGKLB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852603
BIST
10:50114.833
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -505,94
|Açılış
|: 115.369
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
|
115.599
En Düşük
114.525
10:506,8592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0136
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8609
En Düşük
6,8413
10:507,7533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0029
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7000
|
7,7652
En Düşük
7,7404
10:50390,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,73
|Açılış
|: 390,11
|
|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
390,92
En Düşük
388,97
BIST En Aktif Hisseler
|AKMGY
|33,06
|2.242.297
|% 9,98
|
|ULAS
|4,99
|10.356.452
|% 9,91
|
|EGCYO
|1,56
|67.394
|% 8,33
|
|AYEN
|4,32
|106.082.162
|% 7,73
|
|DIRIT
|1,34
|117.641
|% 7,20
|
|YONGA
|24,30
|26.050
|% -10,00
|
|BMELK
|4,14
|35.016
|% -9,21
|
|GLRYH
|13,46
|6.292.008
|% -8,06
|
|RTALB
|32,48
|24.094.383
|% -7,15
|
|BAYRK
|8,50
|1.911.357
|% -5,35
|
|GARAN
|8,36
|318.271.534
|% -1,18
|
|KARSN
|2,85
|313.833.331
|% 4,40
|
|GUSGR
|4,69
|262.327.382
|% 2,63
|
|KRDMD
|3,00
|204.347.497
|% 1,35
|
|THYAO
|12,54
|189.806.556
|% -0,08
|
|KARSN
|2,85
|313.833.331
|% 4,40
|
|KRDMD
|3,00
|204.347.497
|% 1,35
|
|EKGYO
|1,92
|129.396.461
|% -1,03
|
|GUSGR
|4,69
|262.327.382
|% 2,63
|
|TSKB
|1,26
|65.273.515
|% -1,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5402
|8,5831
|% -0,07
|
|Frank
|7,2252
|7,2687
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8229
|1,8321
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|2,01
|
|Altın Gr.
|390
|390
|0,76
|
|Cumhuriyet
|2.530
|2.543
|4,50
|
|Tam
|2.596
|2.607
|4,60
|
|Yarım
|1.265
|1.275
|2,30
|
|Çeyrek
|634
|638
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,92
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,34
|42,34
|-0,29
|