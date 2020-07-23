***DGKLB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.07.2020 17:34
***DGKLB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGKLB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861426
BIST
17:56119.029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 948,97
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.672
En Düşük
118.585
17:566,8497
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8526
En Düşük
6,8309
17:567,9379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0110
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9509
En Düşük
7,9032
17:56415,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,16
|Açılış
|: 415,52
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
416,18
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.010,20
|57.218.393
|% 10,00
|
|ALKA
|13,09
|19.611.629
|% 10,00
|
|KONYA
|376,20
|63.738.508
|% 10,00
|
|PKENT
|592,90
|1.648.262
|% 10,00
|
|EGGUB
|101,30
|15.150.233
|% 9,99
|
|KUTPO
|37,30
|118.152.062
|% -9,99
|
|ETILR
|3,72
|596.335
|% -9,93
|
|ARMDA
|25,46
|21.223.024
|% -5,77
|
|MEGAP
|4,15
|1.476.058
|% -5,03
|
|MEGAP
|4,15
|1.476.058
|% -5,03
|
|ASELS
|35,18
|2.028.948.982
|% 4,27
|
|EKGYO
|2,33
|1.045.935.791
|% -1,68
|
|THYAO
|11,84
|1.038.743.969
|% 1,11
|
|ISFIN
|4,21
|981.663.098
|% 2,18
|
|ODAS
|2,76
|781.674.860
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,33
|1.045.935.791
|% -1,68
|
|ODAS
|2,76
|781.674.860
|% 2,22
|
|ISFIN
|4,21
|981.663.098
|% 2,18
|
|KRDMD
|3,12
|722.581.587
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,64
|495.536.071
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6974
|8,7410
|% -0,03
|
|Frank
|7,3668
|7,4112
|% 0,37
|
|Riyal
|1,8205
|1,8297
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.887
|15,33
|
|Altın Gr.
|415
|415
|2,67
|
|Cumhuriyet
|2.701
|2.724
|26,50
|
|Tam
|2.782
|2.795
|27,10
|
|Yarım
|1.350
|1.367
|13,30
|
|Çeyrek
|677
|685
|6,70
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,80
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|5,00
|5,01
|-0,07
|
|B. Petrol
|44,03
|44,03
|-0,25
|
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