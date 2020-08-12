***DGKLB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.08.2020 10:52
***DGKLB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGKLB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868269
BIST
10:501.100
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -9,90
|Açılış
|: 1.115
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.119
En Düşük
1.100
10:507,3306
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 0,1260
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2550
|
7,3306
En Düşük
7,1827
10:508,6103
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,1276
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6181
En Düşük
8,4425
10:50455,73
En Yüksek
|Değişim
|: 2,92%
|| 12,94
|Açılış
|: 455,58
|
|Önceki Kapanış
|: 442,79
|
456,45
En Düşük
433,64
BIST En Aktif Hisseler10:48
|FADE
|3,85
|331.204
|% 10,00
|
|KSTUR
|81,40
|126.984
|% 10,00
|
|YONGA
|28,82
|71.214
|% 10,00
|
|QNBFB
|77,70
|10.088.893
|% 9,98
|
|LINK
|29,32
|7.358.471
|% 9,98
|
|CASA
|26,56
|6.162
|% -9,97
|
|RALYH
|16,28
|1.632.982
|% -9,96
|
|EKIZ
|9,17
|592.364
|% -9,92
|
|GLRYH
|16,60
|16.432.759
|% -8,69
|
|FMIZP
|82,20
|511.448
|% -7,64
|
|THYAO
|11,81
|834.877.611
|% 1,72
|
|EKGYO
|2,03
|329.204.388
|% -1,93
|
|GARAN
|7,02
|293.127.634
|% -0,43
|
|ASELS
|17,72
|259.130.844
|% -2,10
|
|PGSUS
|51,05
|255.625.456
|% 4,74
|
|EKGYO
|2,03
|329.204.388
|% -1,93
|
|THYAO
|11,81
|834.877.611
|% 1,72
|
|TSKB
|1,13
|48.672.672
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,14
|90.608.596
|% -0,47
|
|GARAN
|7,02
|293.127.634
|% -0,43
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3236
|7,3292
|% 1,73
|
|Euro
|8,6062
|8,6136
|% 1,54
|
|Sterlin
|9,5232
|9,5710
|% 1,62
|
|Frank
|7,9578
|8,0058
|% 1,69
|
|Riyal
|1,9474
|1,9571
|% 1,68
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|23,03
|
|Altın Gr.
|452
|452
|9,48
|
|Cumhuriyet
|3.018
|3.064
|-199,00
|
|Tam
|3.006
|3.083
|-195,43
|
|Yarım
|1.453
|1.491
|-94,54
|
|Çeyrek
|729
|746
|-47,27
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,13
|1,30
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,26
|
|B. Petrol
|44,87
|44,87
|0,37
|