***DGKLB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.08.2020 14:02
***DGKLB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGKLB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868313
BIST
13:581.112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,54
|Açılış
|: 1.115
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.119
En Düşük
1.096
13:587,3256
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 0,1210
|Açılış
|: 7,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2550
|
7,3304
En Düşük
7,1827
13:588,6275
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 0,1448
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,6314
En Düşük
8,4425
13:58454,62
En Yüksek
|Değişim
|: 2,67%
|| 11,84
|Açılış
|: 454,56
|
|Önceki Kapanış
|: 442,79
|
458,48
En Düşük
433,64
BIST En Aktif Hisseler13:58
|FADE
|3,85
|18.081.510
|% 10,00
|
|KENT
|1.892,60
|20.058.402
|% 10,00
|
|LINK
|29,32
|8.174.212
|% 9,98
|
|NIBAS
|19,89
|10.756.572
|% 9,95
|
|DITAS
|31,40
|1.184.849
|% 9,94
|
|AYCES
|42,12
|128.815
|% -10,00
|
|PKENT
|780,50
|1.441.817
|% -10,00
|
|BURVA
|67,75
|4.401.270
|% -9,97
|
|RALYH
|16,28
|2.113.860
|% -9,96
|
|EKIZ
|9,17
|1.424.147
|% -9,92
|
|THYAO
|11,77
|1.499.930.614
|% 1,38
|
|GARAN
|7,15
|1.071.880.244
|% 1,42
|
|EKGYO
|2,05
|931.447.235
|% -0,97
|
|ASELS
|17,80
|736.351.333
|% -1,66
|
|AKBNK
|5,09
|599.644.681
|% 0,39
|
|EKGYO
|2,05
|931.447.235
|% -0,97
|
|ODAS
|2,44
|416.676.904
|% 2,95
|
|GARAN
|7,15
|1.071.880.244
|% 1,42
|
|THYAO
|11,77
|1.499.930.614
|% 1,38
|
|AKBNK
|5,09
|599.644.681
|% 0,39
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3214
|7,3256
|% 1,68
|
|Euro
|8,6206
|8,6275
|% 1,71
|
|Sterlin
|9,5116
|9,5593
|% 1,50
|
|Frank
|7,9814
|8,0294
|% 1,99
|
|Riyal
|1,9451
|1,9549
|% 1,56
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|20,13
|
|Altın Gr.
|453
|453
|10,40
|
|Cumhuriyet
|3.012
|3.058
|-6,00
|
|Tam
|2.999
|3.076
|-7,20
|
|Yarım
|1.449
|1.488
|-3,47
|
|Çeyrek
|727
|744
|-1,74
|
|Gümüş.Ons
|25,75
|25,79
|0,96
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,06
|0,30
|
|B. Petrol
|45,17
|45,17
|0,67
|