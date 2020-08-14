***DGKLB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.08.2020 10:58
***DGKLB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DGKLB]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGKLB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868922
BIST
10:441.096
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -4,09
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.096
En Düşük
1.087
10:447,3702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0293
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3702
En Düşük
7,3269
10:448,6990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0209
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7055
En Düşük
8,6435
10:44461,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,17
|Açılış
|: 461,19
|
|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
463,53
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler10:44
|KENT
|2.289,90
|2.724.981
|% 10,00
|
|FADE
|4,65
|2.988.964
|% 9,93
|
|ULAS
|4,98
|4.684.067
|% 9,93
|
|TKURU
|66,95
|900.611
|% 9,93
|
|SILVR
|4,99
|7.362.481
|% 9,91
|
|RALYH
|16,11
|1.797.997
|% -10,00
|
|BURVA
|54,90
|359.595
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|751.141
|% -9,99
|
|KUTPO
|26,62
|6.494.428
|% -9,95
|
|UZERB
|4,19
|51.717
|% -9,89
|
|EKGYO
|1,98
|403.304.595
|% 0,00
|
|TUPRS
|79,95
|183.473.565
|% 1,98
|
|THYAO
|11,07
|152.014.710
|% -0,63
|
|TSPOR
|4,46
|132.402.699
|% 6,70
|
|KARSN
|3,21
|121.101.133
|% -2,43
|
|EKGYO
|1,98
|403.304.595
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,11
|107.515.068
|% 3,94
|
|TSKB
|1,11
|52.939.720
|% -0,89
|
|KARSN
|3,21
|121.101.133
|% -2,43
|
|YKBNK
|2,09
|69.060.577
|% -0,95
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3656
|7,3702
|% 0,40
|
|Euro
|8,6929
|8,6990
|% 0,24
|
|Sterlin
|9,5916
|9,6397
|% 0,31
|
|Frank
|8,0547
|8,1033
|% 0,25
|
|Riyal
|1,9588
|1,9686
|% 0,39
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|-7,39
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,07
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|18,00
|
|Tam
|3.030
|3.109
|13,83
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|6,69
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,34
|
|Gümüş.Ons
|26,61
|26,65
|-0,85
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,19
|
|B. Petrol
|44,84
|44,84
|-0,12
|