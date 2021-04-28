***DGKLB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.04.2021 15:13
***DGKLB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DGKLB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGKLB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931694
BIST
16:271.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -10,28
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.380
16:278,2013
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0037
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1552
16:279,9026
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0305
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8553
16:27466,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,63
|Açılış
|: 466,45
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler16:27
|UFUK
|19,03
|222.975
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|382.098
|% 9,98
|
|INTEM
|42,14
|3.774.157
|% 9,97
|
|AYCES
|65,05
|3.717.820
|% 9,97
|
|MERIT
|224,00
|1.221.920
|% 9,97
|
|DESA
|15,16
|10.671.263
|% -9,98
|
|KERVN
|0,73
|783.525
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.032.292
|% -9,78
|
|PENGD
|3,59
|49.817.686
|% -8,42
|
|KRSTL
|2,19
|3.813.658
|% -7,59
|
|EREGL
|19,13
|829.054.320
|% -1,65
|
|KRDMD
|7,17
|632.052.421
|% 0,84
|
|GARAN
|7,12
|611.720.305
|% 0,00
|
|PETKM
|6,43
|534.102.393
|% -1,38
|
|THYAO
|12,00
|515.387.130
|% 0,59
|
|YKBNK
|2,08
|274.852.822
|% 0,00
|
|GWIND
|4,90
|448.770.999
|% -6,67
|
|KRDMD
|7,17
|632.052.421
|% 0,84
|
|GARAN
|7,12
|611.720.305
|% 0,00
|
|PETKM
|6,43
|534.102.393
|% -1,38
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2004
|8,2013
|% -0,05
|
|Euro
|9,8954
|9,9026
|% -0,31
|
|Sterlin
|11,3437
|11,4005
|% -0,37
|
|Frank
|8,9221
|8,9759
|% -0,32
|
|Riyal
|2,1785
|2,1894
|% -0,21
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-6,73
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-2,63
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,85
|-0,09
|
|B. Petrol
|66,53
|66,53
|0,66
|