***DGKLB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.11.2021 12:18
***DGKLB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DGKLB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGKLB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974672
BIST
13:351.571
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 24,10
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.572
En Düşük
1.562
13:359,7069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0662
|Açılış
|: 9,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7197
En Düşük
9,6257
13:3511,2250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0244
|Açılış
|: 11,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2804
En Düşük
11,1804
13:35555,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 6,77
|Açılış
|: 555,27
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
555,76
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler13:35
|PRKAB
|27,16
|96.168.129
|% 9,96
|
|HLGYO
|2,88
|48.878.870
|% 9,92
|
|BALAT
|9,11
|708.949
|% 9,89
|
|ITTFH
|1,35
|55.072.647
|% 9,76
|
|ADESE
|1,25
|57.405.993
|% 9,65
|
|BASGZ
|28,04
|9.263.911
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|18.184.584
|% -9,95
|
|IHAAS
|4,70
|223.630.714
|% -7,11
|
|CANTE
|12,16
|64.782.991
|% -6,46
|
|TETMT
|163,00
|1.974.807
|% -6,05
|
|THYAO
|16,69
|2.031.369.245
|% 7,12
|
|GARAN
|10,52
|1.417.265.848
|% 1,35
|
|KRDMD
|7,29
|522.225.640
|% 0,55
|
|TSKB
|1,55
|510.075.509
|% 3,33
|
|ISCTR
|6,05
|393.174.714
|% 1,51
|
|TSKB
|1,55
|510.075.509
|% 3,33
|
|SKBNK
|1,09
|156.879.374
|% 0,00
|
|GARAN
|10,52
|1.417.265.848
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,03
|248.839.641
|% 2,01
|
|THYAO
|16,69
|2.031.369.245
|% 7,12
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7029
|9,7069
|% 0,69
|
|Euro
|11,2162
|11,2250
|% 0,22
|
|Sterlin
|13,1978
|13,2640
|% 0,34
|
|Frank
|10,5902
|10,6539
|% 0,57
|
|Riyal
|2,5821
|2,5950
|% 0,79
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|8,05
|
|Altın Gr.
|554
|555
|6,02
|
|Cumhuriyet
|3.663
|3.718
|22,00
|
|Tam
|3.651
|3.743
|24,39
|
|Yarım
|1.765
|1.810
|11,79
|
|Çeyrek
|885
|905
|5,90
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,70
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,38
|7,39
|0,09
|
|B. Petrol
|83,28
|83,28
|1,29
|