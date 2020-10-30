***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
30.10.2020 18:04
***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.10.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28 Eylül 2020 tarihli kararıyla
şirketimizin 2020 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. seçilmesine karar
verilmiştir. Bu seçim 30.10.2020 (bugün) gerçekleştirilen Genel Kurul'da onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885011
BIST
18:051.112
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -14,62
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.096
18:058,3849
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,0966
|Açılış
|: 8,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3855
En Düşük
8,2678
18:059,7726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0917
|Açılış
|: 9,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,8011
En Düşük
9,6423
18:05506,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 9,31
|Açılış
|: 506,87
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
508,64
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUKYO
|3,30
|841.135
|% 10,00
|
|CUSAN
|6,27
|23.927.159
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|14.886.448
|% 10,00
|
|KARTN
|1.812,80
|65.290.443
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.643.700
|% 10,00
|
|POLTK
|360,00
|1.064.160
|% -10,00
|
|UFUK
|11,89
|328.314
|% -9,99
|
|ROYAL
|3,79
|1.269.885
|% -9,98
|
|OSMEN
|19,21
|470.839
|% -9,98
|
|UZERB
|36,98
|396.352
|% -9,98
|
|TSKB
|2,55
|7.837.841.686
|% 9,91
|
|GARAN
|6,60
|1.180.054.139
|% -2,65
|
|SKBNK
|1,81
|1.079.539.046
|% -8,59
|
|PETKM
|4,11
|1.072.698.714
|% 1,99
|
|SISE
|6,13
|840.676.122
|% -2,85
|
|TSKB
|2,55
|7.837.841.686
|% 9,91
|
|SKBNK
|1,81
|1.079.539.046
|% -8,59
|
|ALBRK
|1,62
|551.915.158
|% -8,47
|
|PETKM
|4,11
|1.072.698.714
|% 1,99
|
|IHLAS
|1,06
|205.837.061
|% -3,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3753
|8,3849
|% 1,17
|
|Euro
|9,7565
|9,7726
|% 0,95
|
|Sterlin
|10,8220
|10,8763
|% 1,38
|
|Frank
|9,1082
|9,1631
|% 1,14
|
|Riyal
|2,2276
|2,2388
|% 1,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|14,88
|
|Altın Gr.
|507
|507
|9,61
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|56,00
|
|Tam
|3.340
|3.424
|52,48
|
|Yarım
|1.614
|1.656
|25,38
|
|Çeyrek
|810
|828
|12,70
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,70
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,17
|
|B. Petrol
|37,59
|37,59
|-0,67
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, KOZAL, GUBRF
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 17 kaybederek (% -1.10 ) 1, 004
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VANGD, KARTN, EMNIS, CUSAN, BURVA, IZMDC, MMCAS, EUYO, IZTAR, EGCYH
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IZFAS, ROYAL, ITTFH, ATSYH, GLYHO, KENT, ALMAD, UZERB, POLTK
-
17:58
BRKO, EUYO, ETYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında