***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
30.06.2021 18:38
***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güreli Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim kurulumuzun 30.06.2021 tarih 2021/44 sayılı kararı doğrultusunda Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile sair kanunlardaki düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Denetimden Sorumlu Komitesi'nin önerileriyle Güreli Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar vermiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945241
BIST
18:051.356
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -15,33
|Açılış
|: 1.375
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|Önceki Kapanış
|: 1.372
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1.377
En Düşük
1.352
18:058,7098
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
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|Açılış
|: 8,6750
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|Önceki Kapanış
|: 8,7200
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8,7452
En Düşük
8,6449
18:0510,3303
En Yüksek
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|: -0,65%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 10,3600
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En Düşük
10,2728
18:05494,20
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|Açılış
|: 494,20
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|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
488,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FADE
|22,44
|65.352.054
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|5.832.091
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|13.663.182
|% 9,99
|
|MAALT
|194,80
|29.942.699
|% 9,99
|
|AYCES
|68,30
|2.961.470
|% 9,98
|
|TKURU
|243,90
|6.709.352
|% -10,00
|
|EUKYO
|6,66
|4.618.822
|% -10,00
|
|YAPRK
|35,12
|7.774.797
|% -9,99
|
|TACTR
|31,58
|3.786.693
|% -9,98
|
|DENGE
|2,77
|1.725.039
|% -9,77
|
|GARAN
|8,30
|1.446.494.572
|% 0,61
|
|THYAO
|13,37
|973.020.643
|% -0,15
|
|KUTPO
|57,60
|694.501.045
|% -3,60
|
|EREGL
|18,00
|526.883.185
|% -1,48
|
|SASA
|27,18
|503.646.252
|% -3,89
|
|YKBNK
|2,16
|465.115.526
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|391.958.349
|% -2,60
|
|GARAN
|8,30
|1.446.494.572
|% 0,61
|
|TSKB
|1,28
|132.368.102
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,28
|470.448.544
|% -0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7063
|8,7098
|% -0,28
|
|Euro
|10,3217
|10,3303
|% -0,65
|
|Sterlin
|11,9818
|12,0419
|% -0,58
|
|Frank
|9,3701
|9,4265
|% -0,76
|
|Riyal
|2,3134
|2,3250
|% -0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|3,87
|
|Altın Gr.
|493
|493
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.305
|-4,00
|
|Tam
|3.240
|3.321
|-5,97
|
|Yarım
|1.566
|1.607
|-2,89
|
|Çeyrek
|785
|803
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,97
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,03
|
|B. Petrol
|74,45
|74,45
|0,17
|