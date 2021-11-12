***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
12.11.2021 18:43
***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
12.11.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30 Haziran 2021 tarihli kararıyla şirketimizin 2021 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. seçilmesine karar verilmiştir. Bu seçim 12.11.2021 (bugün) gerçekleştirilen Genel Kurul'da onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977498
BIST
18:051.639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 13,44
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.643
En Düşük
1.631
18:059,9717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0684
|Açılış
|: 9,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
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9,9857
En Düşük
9,8824
18:0511,4203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0699
|Açılış
|: 11,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
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11,4278
En Düşük
11,3199
18:05596,47
En Yüksek
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|: 0,54%
|| 3,22
|Açılış
|: 596,47
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|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
597,50
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TACTR
|27,50
|2.948.890
|% 10,00
|
|PRKAB
|35,48
|229.436.939
|% 9,98
|
|DOBUR
|112,50
|47.147.288
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,73
|41.279.870
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,55
|52.996.272
|% 9,91
|
|KZBGY
|32,02
|46.035.400
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|263.338.926
|% -9,95
|
|ADESE
|1,22
|433.723.560
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,38
|101.280.509
|% -7,75
|
|PENTA
|195,30
|15.385.220
|% -6,91
|
|PETKM
|7,65
|3.229.728.857
|% 0,00
|
|GARAN
|10,58
|1.983.164.246
|% -0,19
|
|THYAO
|17,82
|1.472.293.108
|% 0,56
|
|KRDMD
|7,51
|823.744.329
|% 1,21
|
|SISE
|9,56
|735.701.571
|% 0,95
|
|PETKM
|7,65
|3.229.728.857
|% 0,00
|
|ODAS
|1,54
|533.036.954
|% 1,99
|
|ADESE
|1,22
|433.723.560
|% -9,63
|
|SKBNK
|1,15
|289.037.735
|% 4,55
|
|YKBNK
|3,09
|642.868.972
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9627
|9,9717
|% 0,69
|
|Euro
|11,4059
|11,4203
|% 0,62
|
|Sterlin
|13,3149
|13,3817
|% 0,89
|
|Frank
|10,7639
|10,8288
|% 0,57
|
|Riyal
|2,6475
|2,6607
|% 0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-1,79
|
|Altın Gr.
|596
|597
|3,28
|
|Cumhuriyet
|3.924
|3.983
|-9,00
|
|Tam
|3.906
|4.004
|-7,45
|
|Yarım
|1.888
|1.937
|-3,60
|
|Çeyrek
|947
|968
|-1,80
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,23
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|8,10
|8,11
|0,08
|
|B. Petrol
|82,46
|82,46
|-0,41
|