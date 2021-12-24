***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









netimi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 12.11.2021tarihli Genel Kurul Kararı 24.12.2021 tarihinde Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş, 24.12.2021 tarih 10480 nolu Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986044BIST