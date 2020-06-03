***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
03.06.2020 18:40
***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03/06/2020 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda,
Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL olarak değiştirilmesine ve kayıtlı sermaye tavanı izninin 2020-2024 yılları arasında geçerli olması için değiştirilmesi, Şirket sermayesini temsil eden ve her biri 1 Kuruş olan payların 1 TL'ye dönüştürülmesi amacıyla Şirket Esas sözleşmesinin Sermaye ve Hisse Payları kısmındaki Şirket Sermayesi başlıklı 6.maddesinin tadil edilmesine, Yine Şirket Esas sözleşmesinin Yönetim Kurulu kısmındaki 11.maddesindeki Şirket'in işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ile bu esas sözleşme hükümleri dairesinde seçilecek 6 (altı) üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür" ibaresindeki üye sayısının en az 6 (altı) ve en çok 10 üye olarak değiştirilmesine, Şirket Esas sözleşmesinin Toplantı Nisabı kısmındaki 28.maddesinin, "Genel Kurul Toplantılarında Karar Nisabı" kısmındaki 34.maddelerinin tadil metnindeki şekliyle tadil edilmesine, Esas sözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve izinlere müteakip gerekli işlemlerin tamamlanarak Genel Kurul onayına sunulmasına,
karar verilmiştir. Esas sözleşmede şirketin faaliyet konusuna ilişkin herhangi değişiklik yapılmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848870
BIST
18:05109.111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 1.014,07
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.231
En Düşük
108.327
18:056,7485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
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|Açılış
|: 6,7980
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|Önceki Kapanış
|: 6,7800
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6,7687
En Düşük
6,6727
18:057,5880
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
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|Açılış
|: 7,5900
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|Önceki Kapanış
|: 7,5600
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En Düşük
7,4561
18:05368,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -3,54
|Açılış
|: 368,59
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|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
375,48
En Düşük
366,32
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|84,15
|21.040.589
|% 10,00
|
|FRIGO
|17,93
|1.936.870
|% 10,00
|
|ARDYZ
|29,26
|74.202.211
|% 10,00
|
|DENCM
|8,36
|25.983.085
|% 10,00
|
|SALIX
|9,80
|618.128
|% 9,99
|
|RTALB
|18,92
|41.821.524
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|5.792.082
|% -9,93
|
|TACTR
|4,60
|1.119.644
|% -9,80
|
|GLBMD
|4,74
|5.694.427
|% -9,02
|
|GUBRF
|24,24
|244.154.759
|% -7,06
|
|GARAN
|8,22
|1.631.908.493
|% 1,99
|
|ASELS
|31,76
|1.013.058.164
|% -2,64
|
|THYAO
|12,53
|682.797.476
|% -0,63
|
|EKGYO
|1,66
|681.209.336
|% -2,92
|
|AEFES
|19,70
|566.539.232
|% 6,37
|
|EKGYO
|1,66
|681.209.336
|% -2,92
|
|ODAS
|2,08
|425.113.598
|% 4,52
|
|GARAN
|8,22
|1.631.908.493
|% 1,99
|
|YKBNK
|2,44
|327.070.301
|% 0,83
|
|IHLGM
|1,36
|176.898.884
|% 4,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4673
|8,5098
|% 1,02
|
|Frank
|6,9840
|7,0260
|% 0,77
|
|Riyal
|1,7909
|1,7999
|% 0,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.699
|-28,77
|
|Altın Gr.
|368
|368
|-3,96
|
|Cumhuriyet
|2.393
|2.425
|-30,80
|
|Tam
|2.464
|2.496
|-24,00
|
|Yarım
|1.202
|1.218
|-15,50
|
|Çeyrek
|601
|609
|-7,70
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,70
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,83
|-0,07
|
|B. Petrol
|39,16
|39,16
|-0,41
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