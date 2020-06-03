***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03/06/2020 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda,Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL olarak değiştirilmesine ve kayıtlı sermaye tavanı izninin 2020-2024 yılları arasında geçerli olması için değiştirilmesi, Şirket sermayesini temsil eden ve her biri 1 Kuruş olan payların 1 TL'ye dönüştürülmesi amacıyla Şirket Esas sözleşmesinin Sermaye ve Hisse Payları kısmındaki Şirket Sermayesi başlıklı 6.maddesinin tadil edilmesine, Yine Şirket Esas sözleşmesinin Yönetim Kurulu kısmındaki 11.maddesindeki Şirket'in işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ile bu esas sözleşme hükümleri dairesinde seçilecek 6 (altı) üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür" ibaresindeki üye sayısının en az 6 (altı) ve en çok 10 üye olarak değiştirilmesine, Şirket Esas sözleşmesinin Toplantı Nisabı kısmındaki 28.maddesinin, "Genel Kurul Toplantılarında Karar Nisabı" kısmındaki 34.maddelerinin tadil metnindeki şekliyle tadil edilmesine, Esas sözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve izinlere müteakip gerekli işlemlerin tamamlanarak Genel Kurul onayına sunulmasına,karar verilmiştir. Esas sözleşmede şirketin faaliyet konusuna ilişkin herhangi değişiklik yapılmamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848870BIST