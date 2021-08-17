***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bünyesinde, Doğtaş ve Kelebek markalarının dışında Lova Yatak, Kelebek Mutfak-Banyo ve Ruum Store markalarının da mevcut olmasının yanı sıra, geleceğe yönelik yeni markaların hayata geçirilmesi planlandığından, unvanının "Doğanlar Mobilya Grubu Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi' olarak değiştirilmesi için Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirket Unvanı" başlıklı 3.maddesinin tadil edilmesine karar verilmiştir.Esas sözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve izinlere müteakip gerekli işlemlerin tamamlanarak Genel Kurul onayına sunulacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958854BIST