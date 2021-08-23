***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
23.08.2021 16:52
***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin unvanının "Doğanlar Mobilya Grubu Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' olarak d başlıklı 3.maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na 23.08.2021 tarih ve 58080 sayı ile başvuru yapılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960036
BIST
17:001.461
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 16,65
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.462
En Düşük
1.454
17:008,4645
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0201
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,4991
En Düşük
8,4430
17:009,9362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0034
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9200
|
9,9734
En Düşük
9,8995
17:00490,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 4,72
|Açılış
|: 490,79
|
|Önceki Kapanış
|: 486,01
|
491,33
En Düşük
484,68
BIST En Aktif Hisseler17:00
|BRYAT
|436,70
|207.999.904
|% 10,00
|
|BRLSM
|11,01
|576.127.351
|% 9,99
|
|AYCES
|57,25
|2.335.906
|% 9,99
|
|ATATP
|37,04
|60.516.518
|% 9,98
|
|BASGZ
|24,68
|155.362.718
|% 9,98
|
|EUKYO
|6,22
|10.202.051
|% -9,99
|
|PENTA
|86,40
|7.737.517
|% -9,95
|
|DAGI
|3,85
|13.377.262
|% -5,87
|
|KRONT
|35,80
|41.282.184
|% -4,84
|
|BRKO
|1,00
|665.252
|% -4,76
|
|GARAN
|9,55
|1.219.447.672
|% 1,92
|
|SISE
|8,97
|733.231.965
|% 3,10
|
|THYAO
|12,48
|705.489.779
|% 1,79
|
|SASA
|28,02
|634.233.961
|% 0,43
|
|BRLSM
|11,01
|576.127.351
|% 9,99
|
|GARAN
|9,55
|1.219.447.672
|% 1,92
|
|YKBNK
|2,58
|236.575.376
|% 1,57
|
|SISE
|8,97
|733.231.965
|% 3,10
|
|EKGYO
|1,88
|152.368.290
|% 1,62
|
|AKBNK
|5,71
|432.989.184
|% 2,15
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4613
|8,4645
|% -0,24
|
|Euro
|9,9302
|9,9362
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,5572
|11,6152
|% 0,30
|
|Frank
|9,2145
|9,2700
|% -0,00
|
|Riyal
|2,2497
|2,2610
|% -0,26
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|19,22
|
|Altın Gr.
|491
|491
|4,94
|
|Cumhuriyet
|3.254
|3.303
|27,00
|
|Tam
|3.238
|3.320
|27,07
|
|Yarım
|1.565
|1.606
|13,09
|
|Çeyrek
|785
|803
|6,55
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,55
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,15
|
|B. Petrol
|67,82
|67,82
|3,07
|
Seans Raporu
17:00
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17:10CMBTN
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17:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SKTAS, MTRKS, AGYO, ATATP, DARDL, VESBE, GESAN, AYCES, MAALT, BRLSM
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17:08
GSDDE, RHEAG, BASGZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:08
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