***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
26.10.2021 15:23
***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.10.2021,20.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin unvanının "Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' olarak değiştirilmesi için Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirket Unvanı" başlıklı 3.maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.10.2021 tarihli E-29833736-110.03.03-12259 sayılı yazısı ile kabul edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972442
BIST
17:351.506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 12,58
|Açılış
|: 1.501
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|Önceki Kapanış
|: 1.493
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1.513
En Düşük
1.501
17:359,5284
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
9,4039
17:3511,0648
En Yüksek
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|: -0,65%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 11,1500
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10,9330
17:35546,82
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
544,65
BIST En Aktif Hisseler17:35
|SELVA
|9,02
|35.204.327
|% 10,00
|
|AKMGY
|40,06
|2.935.713
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,87
|313.391.171
|% 9,93
|
|ERBOS
|114,00
|131.825.252
|% 9,93
|
|MERIT
|28,78
|2.618.059
|% 9,93
|
|BIOEN
|27,12
|369.848.643
|% -5,83
|
|HUBVC
|10,05
|27.481.188
|% -5,81
|
|ISBIR
|55,10
|1.655.532
|% -4,92
|
|BTCIM
|15,23
|18.681.883
|% -4,81
|
|ALMAD
|1,45
|7.966.744
|% -4,61
|
|GARAN
|9,21
|2.329.835.513
|% 1,43
|
|GUBRF
|67,80
|1.328.624.443
|% 4,87
|
|THYAO
|14,65
|1.204.917.611
|% 2,59
|
|TUPRS
|139,80
|859.869.578
|% -1,41
|
|EREGL
|19,94
|768.144.811
|% 1,58
|
|GARAN
|9,21
|2.329.835.513
|% 1,43
|
|ODAS
|1,42
|231.902.246
|% 1,43
|
|YKBNK
|2,59
|382.116.687
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,97
|211.712.894
|% 0,00
|
|PETKM
|6,42
|689.352.255
|% -2,58
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5270
|9,5284
|% -0,59
|
|Euro
|11,0566
|11,0648
|% -0,65
|
|Sterlin
|13,0915
|13,1572
|% -0,44
|
|Frank
|10,3031
|10,3651
|% -0,70
|
|Riyal
|2,5297
|2,5423
|% -0,68
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-20,72
|
|Altın Gr.
|546
|547
|-10,39
|
|Cumhuriyet
|3.611
|3.665
|-77,00
|
|Tam
|3.591
|3.681
|-77,88
|
|Yarım
|1.735
|1.781
|-37,67
|
|Çeyrek
|870
|890
|-18,84
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,01
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|-0,24
|
|B. Petrol
|85,36
|85,36
|0,19
|
Seans Raporu
17:35
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17:44XU100
Endeks 1, 508 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1 üstünde . İşlem hacmi 18, 596.00 milyon TL de
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17:44GEREL
Yüzde 6.98 oranında artışla 5.67 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 687, 231 adet işlem
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17:43BJKAS
Yüzde 5.71 oranında artışla 6.29 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 246, 713 adet işlem
-
17:42KARTN
Yüzde 6.20 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 032, 984 adet işlem
-
17:41PEGYO
Yüzde 5.04 oranında artışla 1.46 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 914, 255 adet işlem