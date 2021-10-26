***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.10.2021,20.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin unvanının "Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' olarak değiştirilmesi için Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirket Unvanı" başlıklı 3.maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.10.2021 tarihli E-29833736-110.03.03-12259 sayılı yazısı ile kabul edilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972442BIST