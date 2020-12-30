***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.05.2019AçıklamalarŞirketimizin 25.12.2020 tarihinde tescil edilen ve 30.12.2020 tarih ve 10235 Nolu Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan değişikliklere göre düzenlenen Esas Sözleşmesi ekte sunulmuştur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 25/12/2020 30/12/2020 1023511 25/12/2020 30/12/2020 1023528 25/12/2020 30/12/2020 1023534 25/12/2020 30/12/2020 10235http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895774BIST