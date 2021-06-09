***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
09.06.2021 16:27
***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.12.2020
Açıklamalar
Şirketimizin tek metin haline getirilmiş güncel Esas Sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 07/06/2021 07/06/2021 10343
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941405
BIST
16:541.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,98
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.453
En Düşük
1.446
16:548,5771
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0281
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5900
|
8,6223
En Düşük
8,5694
16:5410,4763
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0040
|Açılış
|: 10,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,5076
En Düşük
10,4546
16:54522,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,19
|Açılış
|: 522,55
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
520,77
BIST En Aktif Hisseler16:54
|ATATP
|35,12
|89.451.483
|% 9,96
|
|SEKUR
|24,54
|6.833.121
|% 9,95
|
|MZHLD
|43,74
|2.583.308
|% 9,95
|
|BOBET
|4,43
|216.416.904
|% 9,93
|
|GSDDE
|6,10
|3.703.041
|% 9,91
|
|AVTUR
|3,15
|8.848.698
|% -6,53
|
|METUR
|7,02
|17.783.319
|% -6,40
|
|NUGYO
|11,98
|8.263.501
|% -6,04
|
|SANFM
|14,19
|3.263.071
|% -6,03
|
|UFUK
|14,94
|49.737
|% -5,50
|
|THYAO
|14,62
|1.398.335.961
|% 0,97
|
|GARAN
|8,30
|723.676.377
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,03
|698.303.037
|% 2,01
|
|KRDMD
|7,75
|628.690.873
|% 0,00
|
|KOZAL
|125,90
|377.069.205
|% 0,56
|
|EKGYO
|2,03
|698.303.037
|% 2,01
|
|YKBNK
|2,27
|255.504.259
|% 0,89
|
|GSDHO
|2,07
|213.815.610
|% 5,61
|
|THYAO
|14,62
|1.398.335.961
|% 0,97
|
|GARAN
|8,30
|723.676.377
|% 0,00
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.896
|2,68
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-0,82
|
|Cumhuriyet
|3.461
|3.514
|-2,00
|
|Tam
|3.444
|3.530
|-3,85
|
|Yarım
|1.664
|1.708
|-1,86
|
|Çeyrek
|835
|854
|-0,93
|
|Gümüş.Ons
|27,95
|27,98
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|7,69
|7,70
|0,06
|
|B. Petrol
|72,66
|72,66
|0,44
|