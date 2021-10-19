***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.08.2021,06.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi06/09/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıFTR Dış Ticaret Mobilya Anonim ŞirketiEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu- İhracata yönelik, stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık yapmak dahil işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri yapmak, -İhracata yönelik mobilya ve dekorasyon malzemeleri ve mobilya imalatı için gerekli olan her türlü orman ürünleri, mamul, yarı mamul ve hammaddelerin ithalatına ve yurtdışına ihracat satışlarına aracılık hizmetlerinde bulunmak ve/veya bu konularda danışmanlık hizmeti vermek, ve dış ticaretini yapmak.Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi10.010.000Edinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihEdinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı1.430.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı1,00 TLToplam Tutar1.430.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%14.2857Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%14.2857Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%14.2857Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,0011İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,0014Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 11.08.2021 ve 06.09.2021 tarihlerine ilan edilen KAP açıklamalarında, Türk mobilya sektörünün belli başlı mobilya firmalarından 7 firmanın bir araya gelerek dış ticaret alanında faaliyet göstermek üzere FTR Dış Ticaret Mobilya Anonim Şirketi adında bir şirket kurulmasına karar verdikleri ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.09.2021 tarihli kararı doğrultusunda, kurulacak olan FTR Dış Ticaret Mobilya Anonim Şirketi'nin sermayesinin %14,2857 (1.430.000 TL) oranında iştirak edilmesine ve şirketimizi temsilen Sayın Davut Doğan'ın şirket temsilcisi olarak atanmasına kararlaştırıldığı ilan edilmiştir.FTR Dış Ticaret Mobilya Anonim Şirketi'nin kuruluş işlemleri tamamlanarak, 18.10.2021 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 18.10.2021 tarihli 10432 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971486BIST