Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

19.10.2021 18:31



***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.08.2021,06.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/09/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
FTR Dış Ticaret Mobilya Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
- İhracata yönelik, stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık yapmak dahil işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri yapmak, -İhracata yönelik mobilya ve dekorasyon malzemeleri ve mobilya imalatı için gerekli olan her türlü orman ürünleri, mamul, yarı mamul ve hammaddelerin ithalatına ve yurtdışına ihracat satışlarına aracılık hizmetlerinde bulunmak ve/veya bu konularda danışmanlık hizmeti vermek, ve dış ticaretini yapmak.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
10.010.000
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
1.430.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1,00 TL
Toplam Tutar
1.430.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%14.2857
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%14.2857
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%14.2857
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,0011
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,0014
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimiz tarafından 11.08.2021 ve 06.09.2021 tarihlerine ilan edilen KAP açıklamalarında, Türk mobilya sektörünün  belli başlı mobilya firmalarından 7 firmanın bir araya gelerek dış ticaret alanında faaliyet göstermek üzere FTR Dış Ticaret Mobilya Anonim Şirketi adında bir şirket kurulmasına karar verdikleri ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.09.2021 tarihli kararı doğrultusunda, kurulacak olan FTR Dış Ticaret Mobilya Anonim Şirketi'nin sermayesinin %14,2857 (1.430.000 TL) oranında iştirak edilmesine ve şirketimizi temsilen Sayın Davut Doğan'ın şirket temsilcisi olarak atanmasına kararlaştırıldığı ilan edilmiştir.
FTR Dış Ticaret Mobilya Anonim Şirketi'nin kuruluş işlemleri tamamlanarak, 18.10.2021 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 18.10.2021 tarihli 10432 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971486


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.430
Değişim :  0,86% |  12,15
Açılış :  1.424  
Önceki Kapanış :  1.418  
En Yüksek
1.435 En Düşük
1.424
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FADE 8,69 70.870.116 % 10,00  
PRKAB 18,92 51.605.399 % 10,00  
DOBUR 32,64 5.251.753 % 9,97  
GARFA 14,57 2.505.070 % 9,96  
DMSAS 7,35 50.738.080 % 9,87  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,3011 9,3115 % -0,21  
Euro 10,8276 10,8377 % -0,12  
Sterlin 12,7991 12,8633 % 0,15  
Frank 10,0447 10,1053 % -0,20  
Riyal 2,4731 2,4855 % -0,34  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.771 1.771 5,71  
Altın Gr. 530 530 -0,18  
Cumhuriyet 3.524 3.577 23,00  
Tam 3.509 3.597 24,71  
Yarım 1.696 1.740 11,95  
Çeyrek 851 870 5,98  
Gümüş.Ons 23,66 23,68 0,48  
Gümüş Gr. 7,08 7,09 0,12  
B. Petrol 84,98 84,98 0,65  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru