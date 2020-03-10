***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 -10.991 282.945 115.492.865 1.533.376 607.177 -93.971.564 15.256.414 89.190.222 89.190.222Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-2.823.704 -2.823.704 -2.823.704Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-2.823.704 -2.823.704 -2.823.704Transferler15.256.414 -15.256.414Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-335.470 -335.470 -89.554.478Dönem Karı (Zararı)0 -89.219.008Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-335.470 -335.470 -335.470Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-500.000 500.000 -500.000 -500.000 -500.000Dönem Sonu Bakiyeler50.000.000 -510.991 282.945 115.492.865 1.197.906 1.107.177 -82.038.854 -89.219.008 -3.687.960 -3.687.960Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 -510.991 282.945 115.492.865 1.197.906 1.107.177 -82.038.854 -89.219.008 -3.687.960 -3.687.960Transferler-89.219.008 89.219.008Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)23.273.263 -967.542 -10.370.082 -65.258.787 -53.323.148 -53.323.148Dönem Karı (Zararı)-65.258.787 -65.258.787 -65.258.787Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)23.273.263 -967.542 -10.370.082 11.935.639 11.935.639Sermaye Arttırımı60.000.000 9.000.000 69.000.000 69.000.000Dönem Sonu Bakiyeler110.000.000 -510.991 9.282.945 138.766.128 230.364 -10.370.082 1.107.177 -171.257.862 -65.258.787 11.988.892 11.988.892Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI42.717.746 -43.884.653Dönem Karı (Zararı)-65.258.787 -89.219.008Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler138.695.759 120.039.079Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 41.782.192 22.803.829Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.722.303 883.244Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 3.722.303 883.244Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.678.287 3.469.096Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 1.592.641 589.918Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 -674.573 2.227.520Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.760.219 651.658Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler93.894.568 66.412.441Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -39.203 -65.967Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 85.060.578 66.478.408Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri8.873.193Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler26.003.453 39.643.981Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-13.294.977Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-13.294.977Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 -17.661.587 -12.611.764Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler1.080.320 -561.748Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler716.547Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler427Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler363.346 -561.748Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler491.200İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-29.368.279 -72.684.628Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-63.070.949 8.974.190İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-462.263 8.974.190İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-62.608.686Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.864.902 731.714İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.864.902 731.714Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-29.735.933 -24.488.446Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)4.241.359 20.186.765Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler19.833.265 -88.451.995İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)19.833.265 -88.451.995Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)3.185.755 -1.126.751Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.406.584 -89.764İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.406.584 -89.764Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)42.108.467 4.718.170İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.471.925 6.861.489Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)6.861.489Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-2.471.925Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları44.068.693 -41.864.557Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -1.026.396 -597.804Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler14 -324.551 -973.478Vergi İadeleri (Ödemeleri)-448.814YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-18.362.716 -15.908.524Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.279.246 4.100.958Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.279.246 4.100.958Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12,13 -19.667.177 -20.075.449Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-18.407.799 -20.075.449Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.259.378Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri25.215Alınan Faiz20 65.967FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-23.059.464 59.996.935Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri69.000.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri60.000.000Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri9.000.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri955.432.118 234.132.264Kredilerden Nakit Girişleri4 955.432.118 234.132.264Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-969.205.432 -162.797.477Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -969.205.432 -162.797.477İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış44.959.789İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-15.522.824Ödenen Faiz-62.763.326 -56.297.641YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.295.566 203.758NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.295.566 203.758DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.566.888 3.363.130DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.862.454 3.566.888Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 4.862.454 3.566.888Ticari Alacaklar5 146.390.726 95.915.273İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.573.217 1.110.954İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 144.817.509 94.804.319Diğer Alacaklar7 8.283.318 2.872.979İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 8.283.318 2.872.979Stoklar8 241.944.621 212.208.688Peşin Ödenmiş Giderler10 27.427.524 31.668.883Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 684.941 654.410Diğer Dönen Varlıklar4.630.826 6.741.036İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar9 4.630.826 6.741.036ARA TOPLAM434.224.410 353.628.157Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar491.200TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR434.224.410 354.119.357DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar11 9.469.958 9.469.958Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar11 9.469.958 9.469.958Diğer Alacaklar7 1.916.530 2.461.967İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.916.530 2.461.967Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller25.214Maddi Duran Varlıklar12 258.514.240 249.063.153Arazi ve Arsalar12 66.275.300 54.091.340Binalar12 81.607.200 68.964.950Tesis, Makine ve Cihazlar12 62.146.732 74.045.746Taşıtlar12 339.244Mobilya ve Demirbaşlar12 21.160.090 22.802.586Özel Maliyetler12 26.841.463 29.158.531Yapılmakta Olan Yatırımlar12 144.211Kullanım Hakkı Varlıkları12 40.424.299Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 20.630.756 22.242.896Diğer Haklar13 3.100.756 4.712.896Markalar13 17.530.000 17.530.000Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı21 12.215.458TOPLAM DURAN VARLIKLAR343.171.241 283.263.188TOPLAM VARLIKLAR777.395.651 637.382.545KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 55.005.861 94.575.077İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar55.005.861 94.575.077Banka Kredileri4 55.005.861 94.575.077Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları146.764.530 119.879.404İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları146.764.530 119.879.404Banka Kredileri4 146.764.530 119.879.404Ticari Borçlar5 159.619.471 139.747.411İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 159.619.471 139.747.411Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 8.426.569 6.160.527Diğer Borçlar7 41.654.831 56.950.450İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 41.204.175 56.726.999İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 450.656 223.451Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)84.202.725 42.094.258İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 84.202.725 42.094.258Kısa Vadeli Karşılıklar13.416.161 10.693.468Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 4.606.796 3.800.626Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 8.809.365 6.892.842Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler54.527 210.831İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler54.527 210.831ARA TOPLAM509.144.675 470.311.426TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER509.144.675 470.311.426UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 248.701.726 161.800.015İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 248.701.726 161.800.015Banka Kredileri4 248.701.726 161.800.015Diğer Borçlar2.810.297 711.204İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.810.297 711.204Uzun Vadeli Karşılıklar4.750.061 4.455.132Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 3.500.601 2.531.099Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar14 1.249.460 1.924.033Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 3.792.728TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER256.262.084 170.759.079TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER765.406.759 641.070.505ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar11.988.892 -3.687.960Ödenmiş Sermaye16 269.069.767 209.069.767Birleşme Denkleştirme Hesabı16 -159.069.767 -159.069.767Geri Alınmış Paylar (-)-510.991 -510.991Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 9.282.945 282.945Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)138.996.492 116.690.771Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)138.996.492 116.690.771Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 138.766.128 115.492.865Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 230.364 1.197.906Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-10.370.082 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)16 -10.370.082 0Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)16 -10.370.082Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.107.177 1.107.177Diğer Kısıtlanmış Yedekler1.107.177 1.107.177Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-171.257.862 -82.038.854Net Dönem Karı veya Zararı-65.258.787 -89.219.008TOPLAM ÖZKAYNAKLAR11.988.892 -3.687.960TOPLAM KAYNAKLAR777.395.651 637.382.545Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 602.401.733 591.311.311Satışların Maliyeti17 -416.280.757 -420.347.269TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)186.120.976 170.964.042BRÜT KAR (ZARAR)186.120.976 170.964.042Genel Yönetim Giderleri18 -27.634.345 -28.577.264Pazarlama Giderleri18 -127.715.532 -130.216.024Araştırma ve Geliştirme Giderleri18 -4.614.222 -2.857.259Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 81.691.085 106.500.210Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -78.487.469 -98.551.963ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)29.360.493 17.261.742Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 566.628Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -716.547FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)28.643.946 17.828.370Finansman Gelirleri20 64.030.314 127.494.408Finansman Giderleri20 -175.594.634 -247.153.550SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-82.920.374 -101.830.772Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri17.661.587 12.611.764Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 17.661.587 12.611.764SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-65.258.787 -89.219.008DÖNEM KARI (ZARARI)-65.258.787 -89.219.008Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-65.258.787 -89.219.008Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana ortaklık hissedarlarına ait pay başına kazanç -0,00250000 -0,00430000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana ortaklık hissedarlarına ait sulandırılmış pay -0,00250000 -0,00430000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar22.305.721 -335.470Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)12 28.093.444Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -1.209.427 -419.338Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-4.578.296 83.868Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi21 -4.578.296 83.868Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-10.370.082Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-13.294.977Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.924.895Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi2.924.895DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.935.639 -335.470TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-53.323.148 -89.554.478Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-53.323.148 -89.554.478http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826656BIST