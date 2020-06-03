***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 -510.991 282.945 115.492.865 1.197.906 1.107.177 -82.038.854 -89.219.008 -3.687.960 -3.687.960Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Transferler-89.219.008 89.219.008Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.935.663 -10.635.202 -13.570.865 -13.570.865Dönem Karı (Zararı)-10.635.202 -10.635.202 -10.635.202Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.935.663 -2.935.663 -2.935.663Sermaye Arttırımı60.000.000 9.000.000 69.000.000 69.000.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler110.000.000 -510.991 9.282.945 115.492.865 1.197.906 -2.935.663 1.107.177 -171.257.863 -10.635.202 51.741.174 51.741.174Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler110.000.000 -510.991 9.282.945 138.766.128 230.364 -10.370.082 1.107.177 -171.257.863 -65.258.717 11.988.961 11.988.961Transferler-65.258.787 65.258.787Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-9.403.998 -7.420.669 -16.824.667 -16.824.667Dönem Karı (Zararı)-7.420.669 -7.420.669 -7.420.669Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-9.403.998 -9.403.998 -9.403.998Sermaye Arttırımı0 0Dönem Sonu Bakiyeler110.000.000 -510.991 9.282.945 138.766.128 230.364 -19.774.081 1.107.177 -236.516.650 -7.420.669 -4.835.777 -4.835.777Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.723.473 -32.071.580Dönem Karı (Zararı)-7.420.669 -10.635.202Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler25.929.023 40.992.296Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14.269.574 5.752.178Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler122.778 673.044Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler122.778 673.044Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.314.591 14.350.087Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler3.314.591 14.350.087Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler6.398.835 25.045.323Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.823.245 -4.828.336Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-29.231.827 -62.428.674Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.044.873 -35.154.098İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.044.873 -35.154.098Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-19.164.523 -10.696.945Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-4.999.210 8.692.185Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13.976.176 -23.347.828İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)13.976.176 -23.347.828Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)404.100 1.298.824Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.648.504 -1.320.928İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-6.648.504 -1.320.928Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-1.755.093 16.706.583İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.999.900 -18.606.467Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-6.999.900 -18.606.467Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-10.723.473 -32.071.580YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-8.794.965 -2.375.276Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.263.605 313.175Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.263.605 313.175Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-10.058.570 -2.688.451Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-10.058.570 -2.688.451FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.581.165 32.891.158Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri51.028.000 55.849.553Kredilerden Nakit Girişleri51.028.000 55.849.553Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-18.836.815 -20.300.625Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-18.836.815 -20.300.625Ödenen Faiz-16.610.020 -2.657.770YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.937.273 -1.555.698NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.937.273 -1.555.698DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.862.454 3.566.888DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ925.181 2.011.190Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 925.181 4.862.454Ticari Alacaklar151.438.455 146.390.726İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.762.405 1.573.217İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar149.676.050 144.817.509Diğer Alacaklar7.651.551 8.283.318İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.651.551 8.283.318Stoklar261.109.145 241.944.621Peşin Ödenmiş Giderler32.426.734 27.427.524Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar684.941Diğer Dönen Varlıklar11.279.330 4.630.826İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11.279.330 4.630.826ARA TOPLAM464.830.396 434.224.410TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR464.830.396 434.224.410DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar9.469.958 9.469.958Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar9.469.958 9.469.958Diğer Alacaklar1.545.440 1.916.530İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.545.440 1.916.530Maddi Duran Varlıklar6 256.661.987 258.514.240Arazi ve Arsalar6 66.338.089 66.275.300Binalar6 77.988.620 81.607.200Tesis, Makine ve Cihazlar6 60.567.046 62.146.732Taşıtlar6 80.004 339.244Mobilya ve Demirbaşlar6 21.131.046 21.160.090Özel Maliyetler6 30.412.971 26.841.463Yapılmakta Olan Yatırımlar6 144.211 144.211Kullanım Hakkı Varlıkları47.303.555 40.424.299Maddi Olmayan Duran Varlıklar20.720.080 20.630.756Diğer Haklar3.190.080 3.100.756Markalar17.530.000 17.530.000Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı8 18.852.254 12.215.458TOPLAM DURAN VARLIKLAR354.553.274 343.171.241TOPLAM VARLIKLAR819.383.670 777.395.651KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 30.516.507 55.005.861İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar30.516.507 55.005.861Banka Kredileri4 30.516.507 55.005.861Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları208.509.860 146.764.530İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları208.509.860 146.764.530Banka Kredileri4 208.509.860 146.764.530Ticari Borçlar187.058.649 159.619.471İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar187.058.649 159.619.471Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8.830.671 8.426.569Diğer Borçlar28.641.828 41.654.831İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 28.640.322 41.204.175İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.506 450.656Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)82.447.632 84.202.725İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)82.447.632 84.202.725Kısa Vadeli Karşılıklar16.090.927 13.416.161Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar4.606.796 4.606.796Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar7 11.484.131 8.809.365Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.338.738 54.527İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.338.738 54.527ARA TOPLAM563.434.812 509.144.675TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER563.434.812 509.144.675UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 252.270.374 248.701.726İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 252.270.374 248.701.726Banka Kredileri4 252.270.374 248.701.726Diğer Borçlar2.360.297 2.810.297İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.360.297 2.810.297Uzun Vadeli Karşılıklar6.153.964 4.750.061Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar3.500.601 3.500.601Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar7 2.653.363 1.249.460TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER260.784.635 256.262.084TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER824.219.447 765.406.759ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-4.835.777 11.988.892Ödenmiş Sermaye269.069.767 269.069.767Birleşme Denkleştirme Hesabı-159.069.767 -159.069.767Geri Alınmış Paylar (-)-510.991 -510.991Paylara İlişkin Primler (İskontolar)9.282.945 9.282.945Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)138.996.492 138.996.492Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)138.996.492 138.996.492Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)138.766.128 138.766.128Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)230.364 230.364Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-19.774.081 -10.370.082Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-19.774.081 -10.370.082Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-19.774.081 -10.370.082Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.107.177 1.107.177Diğer Kısıtlanmış Yedekler1.107.177 1.107.177Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-236.516.650 -171.257.862Net Dönem Karı veya Zararı-7.420.669 -65.258.787TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-4.835.777 11.988.892TOPLAM KAYNAKLAR819.383.670 777.395.651Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat177.274.391 134.523.783Satışların Maliyeti-118.914.787 -96.467.133TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)58.359.604 38.056.650BRÜT KAR (ZARAR)58.359.604 38.056.650Genel Yönetim Giderleri9 -8.422.660 -5.706.142Pazarlama Giderleri9 -41.348.955 -24.428.062Araştırma ve Geliştirme Giderleri9 -2.052.139 -812.636Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10 20.450.862 10.271.833Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -7.792.418 -6.588.233ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)19.194.294 10.793.410Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler50.166 263.203Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-136.677FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)19.107.783 11.056.613Finansman Gelirleri11 14.757.138 5.277.799Finansman Giderleri11 -45.269.977 -30.000.778SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-11.405.056 -13.666.366Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri3.984.387 3.031.165Dönem Vergi (Gideri) Geliri8 -553.475 -828.007Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri8 4.537.862 3.859.172SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-7.420.669 -10.635.201DÖNEM KARI (ZARARI)-7.420.669 -10.635.201Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-7.420.669 -10.635.201Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana Ortaklık Hissedarlarına Ait Pay Başına Kazanç -0,00030000 -0,00040000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana Ortaklık Hissedarlarına Ait Sulandırılmış Pay Başına Kazanç -0,00030000 -0,00040000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-9.403.998 -2.935.663Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-12.056.408 -3.763.671Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.652.410 828.008Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi2.652.410 828.008DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-9.403.998 -2.935.663TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-16.824.667 -13.570.864Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-16.824.667 -13.570.864http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848867BIST