***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 -510.991 282.945 115.492.865 1.197.906 1.107.177 -82.038.854 -89.219.008 -3.687.960 -3.687.960Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Transferler-89.219.008 89.219.008Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-628.778 -20.301.375 -20.930.153 -20.930.153Dönem Karı (Zararı)-20.301.375 -20.301.375 -20.301.375Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-628.778 -628.778 -628.778Sermaye Arttırımı60.000.000 9.000.000 69.000.000 69.000.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler110.000.000 -510.991 9.282.945 115.492.865 1.197.906 -628.778 1.107.177 -171.257.862 -20.301.375 44.381.887 44.381.887Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler110.000.000 -510.991 9.282.945 138.766.128 230.364 -10.370.082 1.107.177 -171.257.862 -65.258.787 11.988.892 11.988.892Transferler2.334.150 -67.592.937 65.258.787Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-36.869.114 1.567.397 -35.301.717 -35.301.717Dönem Karı (Zararı)1.567.397 1.567.397 1.567.397Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-36.869.114 -36.869.114 -36.869.114Sermaye Arttırımı0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-2.334.150 -2.334.150 -2.334.150Dönem Sonu Bakiyeler110.000.000 -2.845.141 9.282.945 138.766.128 230.364 -47.239.196 3.441.327 -238.850.799 1.567.397 -25.646.975 -25.646.975Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI118.325.365 -4.572.555Dönem Karı (Zararı)1.567.397 -20.301.375Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.567.397 -20.301.375Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler120.617.235 74.272.284Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler44.503.443 23.658.234Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler20.156 0Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler20.156Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11.072.212 1.773.707Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.733.594 17.275Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.873.954 436.293Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11.212.572 1.320.139Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler53.425.570 53.489.947Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-167.905 -1.808Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 53.593.475 53.491.755Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler75.787.897 6.372.269Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-47.268.095 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-47.268.095Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 -16.800.183 -10.566.879Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-123.765 -454.994Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-123.765 -454.994İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.769.279 -58.543.464Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-23.360.626 -32.707.374İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-23.360.626 -32.707.374Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.682.361 -3.226.283İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.682.361 -3.226.283Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-36.199.356 -21.284.031Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-14.034.622 -10.907.860Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler90.649.811 -6.390.831İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)90.649.811 -6.390.831Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)6.985.855 1.108.186Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-445.479 -10.508.130İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-445.479 -10.508.130Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-24.046.378 25.095.429İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.000.845 277.430Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-5.000.845 277.430Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları118.415.353 -4.572.555Ödenen Faiz-89.988YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-31.137.618 -9.450.652Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.741.101 934.501Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.741.101 934.501Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-32.878.719 -10.385.153Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -31.723.704 -10.385.153Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.155.015FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-73.374.461 11.598.127Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 69.000.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri60.000.000Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri9.000.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-2.334.150İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.334.150İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri337.034.053 113.209.069Kredilerden Nakit Girişleri4 337.034.053 113.209.069Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-400.288.166 -122.378.560Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-400.288.166 -122.378.560İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-41.117.913Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.495.016Ödenen Faiz38.826.731 -48.232.382YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.813.286 -2.425.080NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.813.286 -2.425.080DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 4.862.454 3.566.888DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 18.675.740 1.141.808Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 18.675.740 4.862.454Ticari Alacaklar166.588.104 146.390.726İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 2.686.400 1.573.217İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar163.901.704 144.817.509Diğer Alacaklar6.149.476 8.283.318İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.149.476 8.283.318Stoklar278.143.977 241.944.621Peşin Ödenmiş Giderler41.462.146 27.427.524Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 613.113 684.941Diğer Dönen Varlıklar20.574.449 4.630.826İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20.574.449 4.630.826ARA TOPLAM532.207.005 434.224.410TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR532.207.005 434.224.410DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar9.469.958 9.469.958Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar9.469.958 9.469.958Diğer Alacaklar2.368.011 1.916.530İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.368.011 1.916.530Maddi Duran Varlıklar6 260.345.607 258.514.240Arazi ve Arsalar6 66.493.089 66.275.300Binalar6 75.781.569 81.607.200Tesis, Makine ve Cihazlar6 55.423.290 62.146.732Taşıtlar6 461.266 339.244Mobilya ve Demirbaşlar6 20.779.187 21.160.090Özel Maliyetler6 41.181.214 26.841.463Yapılmakta Olan Yatırımlar6 225.992 144.211Kullanım Hakkı Varlıkları76.032.405 40.424.299Maddi Olmayan Duran Varlıklar21.263.547 20.630.756Diğer Haklar3.733.547 3.100.756Markalar17.530.000 17.530.000Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı8 29.015.641 12.215.458TOPLAM DURAN VARLIKLAR398.495.169 343.171.241TOPLAM VARLIKLAR930.702.174 777.395.651KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 70.707.654 55.005.861İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar70.707.654 55.005.861Banka Kredileri4 57.590.933 48.328.262Kiralama İşlemlerinden Borçlar13.025.217 6.677.599Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar91.504Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları230.113.768 146.764.530İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları230.113.768 146.764.530Banka Kredileri4 230.113.768 146.764.530Ticari Borçlar249.915.213 159.619.471İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar249.915.213 159.619.471Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15.412.424 8.426.569Diğer Borçlar1.191.183 41.654.831İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 86.262 41.204.175İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.104.921 450.656Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)60.156.347 84.202.725İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)60.156.347 84.202.725Kısa Vadeli Karşılıklar24.889.233 13.416.161Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar6.340.390 4.606.796Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar7 18.548.843 8.809.365Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler168.827 54.527İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler168.827 54.527ARA TOPLAM652.554.649 509.144.675TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER652.554.649 509.144.675UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 297.734.746 248.701.726İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 297.734.746 248.701.726Banka Kredileri4 224.953.899 215.649.893Kiralama İşlemlerinden Borçlar72.780.847 33.051.833Diğer Borçlar1.710.553 2.810.297İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.710.553 2.810.297Uzun Vadeli Karşılıklar4.349.201 4.750.061Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar3.500.601 3.500.601Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar7 848.600 1.249.460TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER303.794.500 256.262.084TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER956.349.149 765.406.759ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-25.646.975 11.988.892Ödenmiş Sermaye269.069.767 269.069.767Birleşme Denkleştirme Hesabı-159.069.767 -159.069.767Geri Alınmış Paylar (-)-2.845.141 -510.991Paylara İlişkin Primler (İskontolar)9.282.945 9.282.945Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)138.996.492 138.996.492Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)138.996.492 138.996.492Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)138.766.128 138.766.128Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)230.364 230.364Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-47.239.196 -10.370.082Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-47.239.196 -10.370.082Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-47.239.196 -10.370.082Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.441.327 1.107.177Diğer Kısıtlanmış Yedekler3.441.327 1.107.177Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-238.850.799 -171.257.862Net Dönem Karı veya Zararı1.567.397 -65.258.787TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-25.646.975 11.988.892TOPLAM KAYNAKLAR930.702.174 777.395.651Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat617.242.789 442.025.000 272.998.845 139.315.558Satışların Maliyeti-405.872.105 -303.107.769 -177.376.063 -98.096.254TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)211.370.684 138.917.231 95.622.782 41.219.304BRÜT KAR (ZARAR)211.370.684 138.917.231 95.622.782 41.219.304Genel Yönetim Giderleri9 -20.960.272 -18.334.419 -7.793.365 -5.924.959Pazarlama Giderleri9 -121.349.786 -84.106.077 -47.781.717 -31.376.934Araştırma ve Geliştirme Giderleri9 -5.169.341 -2.805.072 -2.076.243 -909.483Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10 73.238.947 38.389.628 37.056.532 18.522.424Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -15.445.176 -43.344.975 -3.259.500 -18.299.763ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)121.685.056 28.716.316 71.768.489 3.230.589Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler123.765 454.994 125.219Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-54.491FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)121.808.821 29.171.310 71.713.998 3.355.808Finansman Gelirleri11 50.289.204 51.862.836 25.807.958 35.863.088Finansman Giderleri11 -176.931.830 -111.725.052 -79.055.206 -44.459.196SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-4.833.805 -30.690.906 18.466.750 -5.240.300Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri6.401.202 10.389.531 1.558.484 4.868.811Dönem Vergi (Gideri) Geliri8 -177.348 -177.348Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri8 6.401.202 10.566.879 1.558.484 5.046.159SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.567.397 -20.301.375 20.025.234 -371.489DÖNEM KARI (ZARARI)1.567.397 -20.301.375 20.025.234 -371.489Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.567.397 -20.301.375 20.025.234 -371.489Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana ortaklık hissedarlarına ait pay başına kazanç (tam Kuruş) 14 0,00010000 -0,00080000 0,00070000 -0,00001000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana ortaklık hissedarlarına ait sulandırılmış pay başına kazanç (tam Kuruş) 14 0,00010000 -0,00080000 0,00070000 -0,00001000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-36.869.114 0 -20.792.385 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-47.268.095 -26.656.904Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler10.398.981 0 5.864.519 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri10.398.981 5.864.519DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-36.869.114 0 -20.792.385 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-35.301.717 -20.301.375 -767.151 -371.489Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-35.301.717 -20.301.375 -767.151 -371.489http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887253BIST