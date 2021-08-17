***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler110.000.000 -510.991 9.282.945 138.766.128 230.364 -10.370.082 1.107.177 -171.257.862 -65.258.787 11.988.892 11.988.892Transferler954.150 -66.212.937 65.258.787 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-16.076.729 -18.457.837 -34.534.566 -34.534.566Dönem Karı (Zararı)-18.457.837 -18.457.837 -18.457.837Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-16.076.729 -16.076.729 -16.076.729Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-954.150 -954.150 -954.150Dönem Sonu Bakiyeler110.000.000 -1.465.141 9.282.945 138.766.128 230.364 -26.446.811 2.061.327 -237.470.799 -18.457.837 -23.499.824 -23.499.824Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler110.000.000 -2.845.141 9.282.945 169.053.397 -667.148 -45.209.100 3.441.327 -238.850.799 25.752.988 29.958.469 29.958.469Transferler4.535.317 21.217.671 -25.752.988Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.850.280 19.688.774 15.838.494 15.838.494Dönem Karı (Zararı)19.688.774 19.688.774 19.688.774Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.850.280 -3.850.280 -3.850.280Sermaye Arttırımı80.930.233 177.347 81.107.580 81.107.580Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-4.535.317 -4.535.317 -4.535.317Dönem Sonu Bakiyeler190.930.233 -7.380.458 9.460.292 169.053.397 -667.148 -49.059.380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.976.644 -217.633.128 19.688.774 122.369.226 122.369.226Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI60.105.638 49.043.216Dönem Karı (Zararı)19.688.774 -18.457.837Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler93.292.895 83.852.391Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler34.227.736 30.142.352Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-15.277 70.537Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-15.277 70.537Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler977.193 7.665.845Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.206.504 791.969Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler139.150 -1.873.954Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-1.368.461 8.747.830Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler34.382.173 37.919.717Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 34.382.173 37.919.717Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler33.778.403 38.220.567Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-4.812.850 -20.611.191Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-4.812.850 -20.611.191Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 -5.331.343 -9.377.180Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler86.860 -178.256Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler86.860 -178.256İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-52.867.247 -16.291.909Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-35.530.305 -22.189.994İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -35.530.305 -22.189.994Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-11.845.435 2.338.449İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -11.845.435 2.338.449Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -88.212.234 -11.578.136Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-50.213.519 -2.735.052Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler96.482.594 23.055.113İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 96.482.594 23.055.113Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)6.080.059 4.395.415Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.020.366 -1.112.842İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 1.020.366 -1.112.842Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)38.527.964 -5.744.276İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.176.737 -2.720.586Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-9.176.737 -2.720.586Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları60.114.422 49.102.645Ödenen Faiz-8.784 -59.429YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-65.732.429 -17.119.203Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 746.939 1.260.952Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 746.939 1.260.952Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -66.479.368 -18.380.155Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -66.479.368 -18.380.155FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI41.526.302 -20.171.567Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri81.107.580Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri81.107.580İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-4.535.317 -954.150İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.535.317 -954.150Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4 325.515.525 244.978.750Kredilerden Nakit Girişleri4 325.515.525 244.978.750Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -312.961.912 -187.055.205Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -312.961.912 -187.055.205İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-621.045 -41.114.800Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.254.909 -2.842.834Ödenen Faiz-41.723.620 -33.183.328YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)35.899.511 11.752.446NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)35.899.511 11.752.446DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 14.228.238 4.862.454DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 50.127.749 16.614.900Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 50.127.749 14.228.238Ticari Alacaklar208.679.334 174.492.889İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 2.798.121 2.150.796İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 205.881.213 172.342.093Diğer Alacaklar16.771.462 5.481.044İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 2.368.151İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 14.403.311 5.481.044Stoklar8 385.691.339 297.479.105Peşin Ödenmiş Giderler96.309.199 46.095.680İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler96.309.199 46.095.680Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11 620.583 615.386Diğer Dönen Varlıklar38.492.227 29.320.687İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar38.492.227 29.320.687ARA TOPLAM796.691.893 567.713.029TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR796.691.893 567.713.029DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar9.469.958 9.469.958Vadeli Mevduatlar9.469.958 9.469.958Diğer Alacaklar2.730.355 2.175.338İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 2.730.355 2.175.338Maddi Duran Varlıklar9 357.562.705 314.132.318Arazi ve Arsalar9 78.560.952 76.310.952Binalar9 110.551.093 105.647.048Tesis, Makine ve Cihazlar9 61.302.747 57.761.110Taşıtlar9 530.802 1.032.825Mobilya ve Demirbaşlar9 30.829.658 23.789.571Özel Maliyetler9 75.046.574 48.899.933Yapılmakta Olan Yatırımlar6 740.879 690.879Kullanım Hakkı Varlıkları104.779.839 78.785.947Maddi Olmayan Duran Varlıklar22.365.440 22.044.838Diğer Haklar4.835.440 4.514.838Markalar17.530.000 17.530.000Ertelenmiş Vergi Varlığı11 20.084.391 13.790.478TOPLAM DURAN VARLIKLAR516.992.688 440.398.877TOPLAM VARLIKLAR1.313.684.581 1.008.111.906KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 135.911.898 98.162.630İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 135.911.898 98.162.630Banka Kredileri4 113.580.241 83.675.984Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 22.331.657 14.486.646Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 253.684.276 219.045.890İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları253.684.276 219.045.890Banka Kredileri4 253.684.276 219.045.890Ticari Borçlar5 390.860.887 303.538.339İlişkili Taraflara Ticari Borçlar2.155.957İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 388.704.930 303.538.339Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar22.415.513 16.335.454Diğer Borçlar7 2.014.773 2.032.339İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 539.774 1.160.819İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.474.999 871.520Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)84.056.472 45.528.507İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)84.056.472 45.528.507Kısa Vadeli Karşılıklar19.911.973 18.890.104Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 9.209.819 6.956.979Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar7 10.702.154 11.933.125Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerARA TOPLAM908.855.792 703.533.263TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER908.855.792 703.533.263UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 274.368.281 267.148.009İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 274.368.281 267.148.009Banka Kredileri4 169.173.424 190.234.464Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 105.194.857 76.913.545Ticari Borçlar246.907İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 246.907Diğer Borçlar2.227.440 1.810.554İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 2.227.440 1.810.554Uzun Vadeli Karşılıklar5.616.935 5.661.611Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 4.359.068 4.405.404Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar10 1.257.867 1.256.207TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER282.459.563 274.620.174TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.191.315.355 978.153.437ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar122.369.226 29.958.469Ödenmiş Sermaye350.000.000 269.069.767Birleşme Denkleştirme Hesabı-159.069.767 -159.069.767Geri Alınmış Paylar (-)-7.380.458 -2.845.141Paylara İlişkin Primler (İskontolar)9.460.292 9.282.945Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)168.386.249 168.386.249Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)168.386.249 168.386.249Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)169.053.397 169.053.397Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-667.148 -667.148Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-49.059.380 -45.209.100Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-49.059.380 -45.209.100Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-49.059.380 -45.209.100Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.976.644 3.441.327Yasal Yedekler7.976.644 3.441.327Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-217.633.128 -238.850.799Net Dönem Karı veya Zararı19.688.774 25.752.988TOPLAM ÖZKAYNAKLAR122.369.226 29.958.469TOPLAM KAYNAKLAR1.313.684.581 1.008.111.906Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 723.837.531 344.243.944 393.205.004 166.969.553Satışların Maliyeti12 -492.855.577 -228.496.042 -266.319.544 -109.581.255TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)230.981.954 115.747.902 126.885.460 57.388.298BRÜT KAR (ZARAR)230.981.954 115.747.902 126.885.460 57.388.298Genel Yönetim Giderleri13 -26.060.698 -13.166.907 -15.067.146 -4.744.247Pazarlama Giderleri13 -129.921.640 -73.568.069 -74.495.689 -32.219.114Araştırma ve Geliştirme Giderleri13 -4.578.452 -3.093.098 -2.631.156 -1.040.959Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 27.580.370 36.182.415 7.392.569 15.731.553Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -7.818.544 -12.185.676 -2.843.119 -4.393.258ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)90.182.990 49.916.567 39.240.919 30.722.273Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler466.204 178.256 137.638 128.090Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-553.064 -553.064 136.677FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)90.096.130 50.094.823 38.825.493 30.987.040Finansman Gelirleri15 43.336.858 24.481.246 17.968.332 9.724.108Finansman Giderleri15 -119.075.557 -97.876.624 -54.162.029 -52.606.647SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)14.357.431 -23.300.555 2.631.796 -11.895.499Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri5.331.343 4.842.718 1.947.963 858.331Dönem Vergi (Gideri) Geliri553.475Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11 5.331.343 4.842.718 1.947.963 304.856SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)19.688.774 -18.457.837 4.579.759 -11.037.168DÖNEM KARI (ZARARI)19.688.774 -18.457.837 4.579.759 -11.037.168Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları19.688.774 -18.457.837 4.579.759 -11.037.168Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana ortaklık hissedarlarına ait pay başına kazanç 0,00060000 0,00010000 -0,00070000 -0,00040000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-3.850.280 -16.076.729 1.609.791 -6.672.731Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-4.812.850 -20.611.191 2.012.239 -8.554.783Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler962.570 4.534.462 -402.448 1.882.052Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri962.570 4.534.462 -402.448 1.882.052DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.850.280 -16.076.729 1.609.791 -6.672.731TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)15.838.494 -34.534.566 6.189.550 -17.709.899Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları15.838.494 -34.534.566 6.189.550 -17.709.899http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958855BIST