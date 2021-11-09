***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler110.000.000 -510.991 9.282.945 138.766.128 230.364 -10.370.082 1.107.177 -171.257.862 -65.258.787 11.988.892 11.988.892Transferler2.334.150 -67.592.937 65.258.787 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-36.869.114 1.567.397 -35.301.717 -35.301.717Dönem Karı (Zararı)1.567.397 1.567.397 1.567.397Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-36.869.114 -36.869.114 -36.869.114Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-2.334.150 -2.334.150 -2.334.150Dönem Sonu Bakiyeler110.000.000 -2.845.141 9.282.945 138.766.128 230.364 -47.239.196 3.441.327 -238.850.799 1.567.397 -25.646.975 -25.646.975Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler110.000.000 -2.845.141 9.282.945 169.053.397 -667.148 -45.209.100 3.441.327 -238.850.799 25.752.988 29.958.469 29.958.469Transferler4.535.317 21.217.671 -25.752.988Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.850.280 50.198.556 46.348.276 46.348.276Dönem Karı (Zararı)50.198.556 50.198.556 50.198.556Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.850.280 -3.850.280 -3.850.280Sermaye Arttırımı80.930.233 177.347 81.107.580 81.107.580Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-4.535.317 -4.535.317 -4.535.317Dönem Sonu Bakiyeler190.930.233 -7.380.458 9.460.292 169.053.397 -667.148 -49.059.380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.976.644 -217.633.128 50.198.556 152.879.008 152.879.008Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI89.817.043 118.325.365Dönem Karı (Zararı)50.198.556 1.567.397Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)50.198.556 1.567.397Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler145.292.880 120.617.235Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler54.665.172 44.503.443Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-15.827 20.156Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-15.827 20.156Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.557.752 11.072.212Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.787.063 1.733.594Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler139.150 -1.873.954Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-1.368.461 11.212.572Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler55.389.869 53.425.570Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-14.817.768 -167.905Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 70.207.637 53.593.475Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler34.585.837 75.787.897Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-4.812.850 -47.268.095Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-4.812.850 -47.268.095Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 3.447.750 -16.800.183Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler475.177 -123.765Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler475.177 -123.765İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-105.665.609 -3.769.279Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-72.708.774 -23.360.626İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -72.708.774 -23.360.626Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.286.645 1.682.361İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -1.286.645 1.682.361Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -124.330.000 -36.199.356Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-68.924.709 -14.034.622Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler144.061.421 90.649.811İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 144.061.421 90.649.811Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)6.351.701 6.985.855Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler968.392 -445.479İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 968.392 -445.479Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)35.726.973 -24.046.378İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-25.523.968 -5.000.845Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-25.523.968 -5.000.845Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları89.825.827 118.415.353Ödenen Faiz-8.784 -89.988YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-112.610.152 -31.137.618Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 2.605.666 1.741.101Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 2.605.666 1.741.101Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -115.215.818 -32.878.719Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -115.215.818 -32.878.719FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.737.672 -73.374.461Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri81.107.580Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri81.107.580İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-4.535.317 -2.334.150İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.535.317 -2.334.150Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4 384.369.674 337.034.053Kredilerden Nakit Girişleri4 384.369.674 337.034.053Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -370.625.563 -400.288.166Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -370.625.563 -400.288.166İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-163.014 -41.117.913Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-10.067.220 -5.495.016Ödenen Faiz-66.348.468 38.826.731YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.055.437 13.813.286NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.055.437 13.813.286DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 14.228.238 4.862.454DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 5.172.801 18.675.740Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 5.172.801 14.228.238Ticari Alacaklar245.198.840 174.492.889İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 4.640.832 2.150.796İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 240.558.008 172.342.093Diğer Alacaklar5.893.864 5.481.044İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 5.893.864 5.481.044Stoklar8 421.809.105 297.479.105Peşin Ödenmiş Giderler115.020.388 46.095.680İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler115.020.388 46.095.680Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11 623.559 615.386Diğer Dönen Varlıklar54.836.482 29.320.687İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar54.836.482 29.320.687ARA TOPLAM848.555.039 567.713.029TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR848.555.039 567.713.029DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar9.469.958 9.469.958Vadeli Mevduatlar9.469.958 9.469.958Diğer Alacaklar7 3.049.163 2.175.338İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 3.049.163 2.175.338Maddi Duran Varlıklar9 390.337.262 314.132.318Arazi ve Arsalar9 80.258.429 76.310.952Binalar9 110.672.612 105.647.048Tesis, Makine ve Cihazlar9 71.013.834 57.761.110Taşıtlar9 7.905.882 1.032.825Mobilya ve Demirbaşlar9 33.117.802 23.789.571Özel Maliyetler9 86.113.761 48.899.933Yapılmakta Olan Yatırımlar6 1.254.942 690.879Kullanım Hakkı Varlıkları125.064.182 78.785.947Maddi Olmayan Duran Varlıklar22.684.190 22.044.838Diğer Haklar5.154.190 4.514.838Markalar17.530.000 17.530.000Ertelenmiş Vergi Varlığı11 11.305.298 13.790.478TOPLAM DURAN VARLIKLAR561.910.053 440.398.877TOPLAM VARLIKLAR1.410.465.092 1.008.111.906KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 138.159.876 98.162.630İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 138.159.876 98.162.630Banka Kredileri4 89.062.145 83.675.984Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 49.097.731 14.486.646Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 293.931.004 219.045.890İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 293.931.004 219.045.890Banka Kredileri4 293.931.004 219.045.890Ticari Borçlar5 436.331.425 303.538.339İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 436.331.425 303.538.339Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar22.687.155 16.335.454Diğer Borçlar7 2.420.830 2.032.339İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 997.805 1.160.819İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 1.423.025 871.520Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)81.255.480 45.528.507İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)81.255.480 45.528.507Kısa Vadeli Karşılıklar20.492.532 18.890.104Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 9.790.378 6.956.979Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar7 10.702.154 11.933.125Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerARA TOPLAM995.278.302 703.533.263TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER995.278.302 703.533.263UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 254.463.407 267.148.009İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 254.463.407 267.148.009Banka Kredileri4 143.572.179 190.234.464Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 110.891.228 76.913.545Ticari BorçlarDiğer Borçlar7 2.227.440 1.810.554İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 2.227.440 1.810.554Uzun Vadeli Karşılıklar10 5.616.935 5.661.611Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 4.359.068 4.405.404Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar10 1.257.867 1.256.207TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER262.307.782 274.620.174TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.257.586.084 978.153.437ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar152.879.008 29.958.469Ödenmiş Sermaye350.000.000 269.069.767Birleşme Denkleştirme Hesabı-159.069.767 -159.069.767Geri Alınmış Paylar (-)-7.380.458 -2.845.141Paylara İlişkin Primler (İskontolar)9.460.292 9.282.945Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)168.386.249 168.386.249Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)168.386.249 168.386.249Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)169.053.397 169.053.397Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-667.148 -667.148Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-49.059.380 -45.209.100Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-49.059.380 -45.209.100Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-49.059.380 -45.209.100Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.976.644 3.441.327Yasal Yedekler7.976.644 3.441.327Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-217.633.128 -238.850.799Net Dönem Karı veya Zararı50.198.556 25.752.988TOPLAM ÖZKAYNAKLAR152.879.008 29.958.469TOPLAM KAYNAKLAR1.410.465.092 1.008.111.906Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 1.191.978.277 617.242.789 468.140.746 272.998.845Satışların Maliyeti12 -801.715.994 -405.872.105 -308.860.417 -177.376.063TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)390.262.283 211.370.684 159.280.329 95.622.782BRÜT KAR (ZARAR)390.262.283 211.370.684 159.280.329 95.622.782Genel Yönetim Giderleri13 -43.977.224 -20.960.272 -17.916.526 -7.793.365Pazarlama Giderleri13 -215.374.332 -121.349.786 -85.452.692 -47.781.717Araştırma ve Geliştirme Giderleri13 -7.463.848 -5.169.341 -2.885.396 -2.076.243Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 37.028.093 73.238.947 9.447.723 37.056.532Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -10.661.123 -15.445.176 -2.842.579 -3.259.500ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)149.813.849 121.685.056 59.630.859 71.768.489Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler874.218 123.765 408.014Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-1.349.395 -796.331 -54.491FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)149.338.672 121.808.821 59.242.542 71.713.998Finansman Gelirleri15 64.905.173 50.289.204 21.568.315 25.807.958Finansman Giderleri15 -160.597.539 -176.931.830 -41.521.982 -79.055.206SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)53.646.306 -4.833.805 39.288.875 18.466.750Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.447.750 6.401.202 -8.779.093 1.558.484Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11 -3.447.750 6.401.202 -8.779.093 1.558.484SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)50.198.556 1.567.397 30.509.782 20.025.234DÖNEM KARI (ZARARI)50.198.556 1.567.397 30.509.782 20.025.234Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları50.198.556 1.567.397 30.509.782 20.025.234Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana ortaklık hissedarlarına ait pay başına kazanç (tam Kuruş) 18 0,00150000 0,00010000 0,00090000 0,00070000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana ortaklık hissedarlarına ait sulandırılmış pay başına kazanç (tam Kuruş) 18 0,00150000 0,00010000 0,00090000 0,00070000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-3.850.280 -36.869.114 0 -20.792.385Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-4.812.850 -47.268.095 -26.656.904Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler962.570 10.398.981 0 5.864.519Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri962.570 10.398.981 5.864.519DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.850.280 -36.869.114 0 -20.792.385TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)46.348.276 -35.301.717 30.509.782 -767.151Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları46.348.276 -35.301.717 30.509.782 -767.151http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976443BIST