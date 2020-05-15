***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
15.05.2020 20:52
***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 10.maddesi kapsamında, Şirketimiz 2020 yılı finansal beklentilerini revize ederek 04.02.2020 tarihinde yapılan KAP açıklaması ile ilan etmiştir.
15.05.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla 30 Ağustos 2020 tarihine kadar yurt içinde ve yurt dışında 70 yeni satış mağazası açılması hedeflenmiştir.
Satış kanalları büyüme hedefi % 20-25 olarak revize edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845603
BIST
18:05101.983
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 2.214,81
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
102.225
En Düşük
100.897
18:056,8800
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0213
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8998
En Düşük
6,8321
18:057,5045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0464
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5132
En Düşük
7,3942
18:05382,19
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -4,77
|Açılış
|: 382,19
|
|Önceki Kapanış
|: 386,97
|
391,08
En Düşük
382,17
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|10,89
|1.319.484
|% 10,00
|
|PKENT
|178,20
|2.243.438
|% 10,00
|
|METAL
|1,43
|320.635
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,20
|6.463.552
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|802.827
|% 10,00
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|TACTR
|7,29
|307.186
|% -10,00
|
|TUKAS
|15,68
|59.350.012
|% -9,99
|
|EKIZ
|15,22
|694.199
|% -9,99
|
|YONGA
|18,47
|317.555
|% -9,99
|
|SASA
|10,27
|1.207.506.681
|% 1,28
|
|THYAO
|10,80
|1.017.432.376
|% 2,08
|
|GARAN
|7,75
|836.067.682
|% 0,65
|
|PGSUS
|55,05
|808.155.889
|% 8,15
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,31
|247.967.094
|% 4,80
|
|ISFIN
|4,04
|737.396.635
|% 3,59
|
|CEMAS
|1,10
|149.412.402
|% 3,77
|
|KARSN
|1,75
|229.050.017
|% 1,74
|
|KRDMD
|2,46
|322.362.948
|% -1,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3545
|8,3964
|% 0,29
|
|Frank
|7,0567
|7,0992
|% -0,25
|
|Riyal
|1,8243
|1,8335
|% -0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|-12,95
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-4,36
|
|Cumhuriyet
|2.459
|2.504
|-14,60
|
|Tam
|2.531
|2.570
|-15,00
|
|Yarım
|1.235
|1.256
|-7,30
|
|Çeyrek
|618
|628
|-3,70
|
|Gümüş.Ons
|16,99
|17,02
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,76
|3,77
|0,07
|
|B. Petrol
|35,30
|35,30
|2,80
|
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