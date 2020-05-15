***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 10.maddesi kapsamında, Şirketimiz 2020 yılı finansal beklentilerini revize ederek 04.02.2020 tarihinde yapılan KAP açıklaması ile ilan etmiştir.15.05.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla 30 Ağustos 2020 tarihine kadar yurt içinde ve yurt dışında 70 yeni satış mağazası açılması hedeflenmiştir.Satış kanalları büyüme hedefi % 20-25 olarak revize edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845603BIST