***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 10.maddesi kapsamında, Şirketimizin 2020 yılı finansal beklentilerinin Yönetim Kurulumuzun aldığı kararla revize edilmesine karar verilmiştir.Pandemi sürecinde e-ticaret sektöründe gerçekleşen büyümemin etkileri değerlendirilerek müşterilerimize websitesi üzerinden alışveriş imkanı getirilmiştir. Yurtiçi ve yurtdışında yeni satış kanalları hayata geçirilmeye devam edilmektedir. Alınan aksiyonlar sonucunda satışlarda oluşması öngörülen talep, ek bina yatırımı yapılmadan kapasite kullanımı artırılarak karşılanacaktır. Ayrıca 300 ek personel alımı için gerekli ilanlar yapılmıştır.Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından yukarıda sözünü ettiğimiz gelişmeler ve 2 Ocak 2020 tarihinde 1994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Mobilya Sektöründe KDV oranı %18'den %8'e indirimesinin satışlarımız üzerindeki etkilerini yeniden değerlendirilerek 2020 yılı bütçesinin satış hasılatının 1 milyar TL hedefi doğrultusunda yeniden revize edilmesine karar verilmiştir.Şirketimizin 2020 yılına ilişkin beklentileriKonsolide satış gelirleri büyüme hedefi %64-%66, Satış kanalları büyüme hedefi %20-%25 Konsolide FAVÖK marjı hedefi %14-%15 şeklinde revize edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860038BIST