***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
16.07.2020 09:52
mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 10.maddesi kapsamında, Şirketimizin 2020 yılı finansal beklentilerinin Yönetim Kurulumuzun aldığı kararla revize edilmesine karar verilmiştir.
Pandemi sürecinde e-ticaret sektöründe gerçekleşen büyümemin etkileri değerlendirilerek müşterilerimize websitesi üzerinden alışveriş imkanı getirilmiştir. Yurtiçi ve yurtdışında yeni satış kanalları hayata geçirilmeye devam edilmektedir. Alınan aksiyonlar sonucunda satışlarda oluşması öngörülen talep, ek bina yatırımı yapılmadan kapasite kullanımı artırılarak karşılanacaktır. Ayrıca 300 ek personel alımı için gerekli ilanlar yapılmıştır.
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından yukarıda sözünü ettiğimiz gelişmeler ve 2 Ocak 2020 tarihinde 1994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Mobilya Sektöründe KDV oranı %18'den %8'e indirimesinin satışlarımız üzerindeki etkilerini yeniden değerlendirilerek 2020 yılı bütçesinin satış hasılatının 1 milyar TL hedefi doğrultusunda yeniden revize edilmesine karar verilmiştir.
Şirketimizin 2020 yılına ilişkin beklentileri
Konsolide satış gelirleri büyüme hedefi %64-%66, Satış kanalları büyüme hedefi %20-%25 Konsolide FAVÖK marjı hedefi %14-%15 şeklinde revize edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860038
BIST
11:07119.280
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 1.538,82
|Açılış
|: 118.735
|
|Önceki Kapanış
|: 117.741
|
119.307
En Düşük
118.735
11:076,8591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0039
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8621
En Düşük
6,8490
11:077,8317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0054
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8411
En Düşük
7,8167
11:07398,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,81
|Açılış
|: 398,20
|
|Önceki Kapanış
|: 399,01
|
400,05
En Düşük
398,09
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,06
|8.936.315
|% 10,00
|
|FMIZP
|66,60
|23.678.796
|% 9,99
|
|KENT
|1.248,30
|17.644.486
|% 9,99
|
|BFREN
|501,30
|11.823.493
|% 9,98
|
|PKENT
|368,20
|897.005
|% 9,98
|
|DOBUR
|18,10
|714.886
|% -7,37
|
|DITAS
|28,32
|2.529.519
|% -5,47
|
|GLRYH
|13,05
|7.917.451
|% -5,02
|
|AYEN
|6,34
|2.837.232
|% -4,80
|
|ALYAG
|1,26
|231.233
|% -4,55
|
|EKGYO
|2,31
|469.852.247
|% -1,28
|
|THYAO
|12,15
|387.250.493
|% 2,97
|
|TRKCM
|4,69
|356.908.675
|% 1,08
|
|TSPOR
|4,90
|345.892.391
|% -3,16
|
|EREGL
|9,05
|234.312.042
|% 2,03
|
|EKGYO
|2,31
|469.852.247
|% -1,28
|
|TRKCM
|4,69
|356.908.675
|% 1,08
|
|KRDMD
|3,16
|233.928.951
|% 2,93
|
|TSPOR
|4,90
|345.892.391
|% -3,16
|
|TSKB
|1,30
|82.039.773
|% 2,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5857
|8,6288
|% -0,21
|
|Frank
|7,2338
|7,2774
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8230
|1,8322
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-4,60
|
|Altın Gr.
|398
|398
|-0,57
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.614
|-3,00
|
|Tam
|2.670
|2.682
|-3,10
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|-1,50
|
|Çeyrek
|650
|657
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|19,20
|19,23
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|4,23
|4,24
|-0,05
|
|B. Petrol
|43,57
|43,57
|-0,22
|