***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, yatak ürün grubu olan Lova Yatak'ın 5 Mayıs 2021 tarihinde dijital lasmanı gerçekleştirilecektir. Yönetim Kurulumuz tarafından Lova Yatak markasına ilişkin hedeflerin 15-1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 10. maddesi kapsamında açıklanması kararlaştırılmıştır. Lova Yatak markasının 2021 yılı hedeflerini ekte kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934521BIST