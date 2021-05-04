***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
04.05.2021 20:06
***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, yatak ürün grubu olan Lova Yatak'ın 5 Mayıs 2021 tarihinde dijital lasmanı gerçekleştirilecektir. Yönetim Kurulumuz tarafından Lova Yatak markasına ilişkin hedeflerin 15-1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 10. maddesi kapsamında açıklanması kararlaştırılmıştır. Lova Yatak markasının 2021 yılı hedeflerini ekte kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934521
BIST
18:051.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -4,90
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.428
En Düşük
1.411
18:058,3201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0727
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3481
En Düşük
8,2393
18:0510,0168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0614
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0391
En Düşük
9,9291
18:05475,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,28
|Açılış
|: 475,34
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
481,10
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARTN
|61,60
|58.278.760
|% 10,00
|
|DITAS
|15,29
|2.278.439
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,77
|6.781.224
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|1.212.875
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.699.176
|% 10,00
|
|CASA
|144,20
|1.157.066
|% -9,99
|
|VAKFN
|21,30
|14.841.627
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|1.579.897
|% -9,95
|
|AYEN
|8,39
|27.403.784
|% -8,71
|
|PRKME
|5,71
|64.058.258
|% -7,75
|
|EREGL
|19,65
|1.822.127.465
|% 3,64
|
|THYAO
|12,62
|1.317.476.888
|% -2,32
|
|GARAN
|7,27
|1.030.078.375
|% -1,36
|
|KRDMD
|7,63
|966.621.213
|% 3,25
|
|PETKM
|6,88
|863.785.115
|% 1,18
|
|YKBNK
|2,09
|405.648.116
|% -1,42
|
|GARAN
|7,27
|1.030.078.375
|% -1,36
|
|DOHOL
|2,99
|386.742.091
|% 1,01
|
|KRDMD
|7,63
|966.621.213
|% 3,25
|
|PETKM
|6,88
|863.785.115
|% 1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3183
|8,3201
|% 0,88
|
|Euro
|9,9826
|10,0168
|% 0,62
|
|Sterlin
|11,5295
|11,5873
|% 0,79
|
|Frank
|9,0750
|9,1297
|% 0,64
|
|Riyal
|2,2129
|2,2240
|% 0,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-14,54
|
|Altın Gr.
|475
|476
|-0,10
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,40
|26,43
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|7,07
|7,08
|-0,06
|
|B. Petrol
|68,58
|68,58
|1,02
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 28 kaybederek (% -0.22 ) 1, 480
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TRKCM, KRDMD
-
17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TSPOR, KARTN
-
17:59ECZYT
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 43.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 011, 717 adet işlem
-
17:58AYDEM
Yüzde -3.56 oranında düşüşle 8.68 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 912, 066 adet işlem