***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Genel Kurul TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 02.10.2020Genel Kurul Tarihi 30.10.2020Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.10.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe MALTEPEAdres İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi No:107 Maltepe İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi, Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanına yetki verilmesi.2 - 2019 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.3 - 2019 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi.4 - 2019 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların okunması ve müzakeresi.5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 403.maddesi uyarınca Bağımsız Denetleme Raporunun Şartlı Görüş ihtiva etmesinden dolayı alınacak önlemler hakkında Gelen Kurula bilgi verilmesi.6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi.7 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinde yapılan değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulması.8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi, üyelere ödenecek ücretlerin yıllık tutarının tespiti.9 - 2019 yılı kârı/zararı hakkında Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması.10 - Şirketin öz kaynak yeterliliği ile ilgili Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesinin uygulanmasına yönelik öz kaynakları iyileştirici tedbirler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.11 - Şirket esas sözleşmesinin 6.,11.,28.,34. maddelerinin tadiline ilişkin esas sözleşme tadil metninin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması.12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.13 - Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca 2020 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi Kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2019 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.17 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.18 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 30 Ekim 2020 Tarihli Genel Kurul Toplantısına Davet Duyurusu .pdf - İlan MetniEK: 2 30 Ekim 2020 Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 SPK Onaylı Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin bugün yapılan Olağan Genel Kurul ToplantısındaYönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2019 yılı Bağımsız Denetim Raporları ile Finansal Tabloları görüşülmüş ve onaylanmıştır.Bağımsız Denetim Raporunun Şartlı görüş ihtiva etmesinden dolayı alınacak önlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.Yönetim Kuruluna 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Davut Doğan, Şadan Doğan, İsmail Doğan, Mert Güvenen, Hayrettin Kaplan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Bekir Özkan Hakan Yavaşal (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiştir.Şirketin üst düzey yöneticiler için Ücretlendirme politikası hakkında ve Yönetim Kurulu üyeleri 2019 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.2019 faaliyet dönemine ilişkin olarak, 65.258.787 TL olarak gerçekleşen dönem zararının geçmiş yıl zararlarına aktarılmasına karar verilmiştir.Şirketin öz kaynak yeterliliği ile ilgili Türk Ticaret Kanunu'nun 376.maddesinin uygulanmasına yönelik öz kaynakları iyileştirici tedbirler hususunda Genel Kurulu bilgi verilmiştir.Şirket esas sözleşmesinin 6,11,28,34. maddelerinin tadil metnine uygun olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.2020 yılı mali tablo ve raporlarının denetimi için Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçimi onaylanmıştır.Şirketin 2019 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında bilgi verilmiş ve 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 200.000 TL olarak belirlenmiştir. Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile Şirketin üst düzey yöneticiler sağlanan menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 25.12.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Hazır Bulanlar Listesi 2019 .pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 2019 Yılı Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 30 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı sonuçları, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 219451 sayılı evrağı ile 25.12.2020 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895031BIST