***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
23.10.2020 10:43
***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Şirketimiz tarafından 21.10.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılan özel durum açıklaması ile Bedelli Sermaye Arttırımı için Yönetim Kurulu kararı alındığı ve şirketin çıkarılmış sermayesinin 350.000.000 TL'ye çıkartılması için gerekli başvuruların yapılacağı bildirilmiştir.
22.10.2020 tarihinde şirket tarafından yapılan basın açıklamasında sehven "Doğtaş Kelebek, çıkarılmış sermayesini nakit sermaye artırımı yoluyla, 350.000.000 TL'ye yükseltti" şeklinde ibareye yer verilmiştir.
Yapılan basın açıklamasının ardından bazı internet portallarında "Doğtaş Kelebek'ten Yatırımcıları Yanıltan Açıklama" şeklinde başlık atılarak şirketin yanıltıcı bilgi açıklayarak yatırımcıları yanıltığı idda edilmiştir.
Yukarıda da belirtildiği üzere şirketimiz tarafından Bedelli Sermaye Arttırımı yapıldığına ilişkin Yönetim Kurulu kararı açıklanmıştır ve bu açıklamanın yatırımcılar tarafından sermaye arttırımının ilk adımı olduğu bilinmektedir. Açıklanan bültende sermaye artırımının yapıldığı şeklindeki ifade sehven yer almıştır. Bazı internet portalları tarafından yapılan bu haber sebebi ile şirketimizin ve ortaklarımızın uğrayabileceği zararlara ilişkin tüm yasal haklarımız saklı kalmak kaydı ile kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883216
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